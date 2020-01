La bande-annonce de Fast and Furious 9 montre Toretto et son frère

Cet été viendra la neuvième partie de Fast and Furious qui nous racontera l’histoire de Toretto. Puis Fast and Furious 9 apportera la rivalité entre Toretto et son frère, en plus de présenter un portrait des années familiales de notre héros. Ceci et plus nous voyons dans le nouveau trailer de Rapide et furieux 9.

La nouvelle bande-annonce de Fast and Furious 9 nous ramène à Mia (Jordana Brewster), qui était absente de la franchise depuis un moment et n’avait pas l’intention de revenir. De plus, le film mettra en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris «Ludacris» Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron et Michael Rooker.

Fast and Furious 9 sera présenté le 22 mai 2020 aux États-Unis.

