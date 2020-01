La bande-annonce de Final Fantasy Island montre d’étranges créatures

Tous ceux qui ont vu la série originale Fantasy Island peuvent se sentir un peu étranges maintenant que Blumhouse Productions va redémarrer mais avec une touche plutôt sinistre. Maintenant, la maison de production a publié la bande-annonce finale et nous pouvons voir que ce sera quelque chose de sadique et plein d’étranges créatures.

Dans le film, l’énigmatique M. Roarke (joué par Michael Peña) réalise les rêves secrets de ses invités chanceux dans une station balnéaire tropicale luxueuse mais isolée. Mais quand les fantasmes se transforment en cauchemars, les invités doivent résoudre le mystère de l’île pour s’échapper vivant.

Fantasy Island était une série qui a duré sept saisons et avait deux films réalisés pour la télévision, représentant une île que les invités ne pouvaient visiter que pour 50000 $, bien qu’on leur ait promis que leurs fantasmes les plus fous se réaliseraient. À chaque épisode, M. Roarke a trouvé un moyen d’offrir à l’invité une leçon de morale. En 1998, un renouveau de la série a été tenté, mais il n’a duré qu’une seule saison et n’était pas aussi bon que l’original.

Franchement, le film ne semble pas très captivant, mais Blumhouse Productions a toujours été une garantie de bonnes bandes d’horreur non conventionnelles.

Île fantastique débarque en salles le 14 février.

.