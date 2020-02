La bande-annonce de High Republic présente une nouvelle ère

Bien que The Rise Of Skywalker ait déçu de manière critique et commerciale et soit maintenant plus ou moins dans l’esprit de la plupart des gens, Disney a encore beaucoup à faire pour garder les fans de cette galaxie loin, très occupés au cours des prochaines années.

De Guerres des étoiles Des émissions télévisées sur Disney Plus comme Obi-Wan Kenobi et The Mandalorian season 2, dans une trilogie officielle du film Knights Of The Old Republic et, bien sûr, quelle que soit la légende de Marvel sur laquelle Kevin Feige travaille, il y a beaucoup de raisons d’être excité. Oui, la force est toujours forte avec la franchise de science-fiction de Mouse House, semble-t-il, et tout cela sans même mentionner la prochaine saga du film, qui se déroulera apparemment à l’époque de la Haute République.

Les détails sur ce que Lucasfilm prévoit exactement restent rares, mais plus tôt dans la soirée, le studio a finalement révélé Project Luminous et il s’avère que cela va d’une manière ou d’une autre se rattacher à la prochaine saga susmentionnée. Ou du moins semble-t-il, alors qu’ils appellent cette nouvelle initiative Star Wars: The High Republic et avec la bande annonce ci-dessus, ils ont également publié la description suivante, qui détaille à quoi s’attendre.

Situé 200 ans avant les événements de Star Wars: la menace fantôme, la République galactique et l’ordre Jedi sont à leur apogée, servant et protégeant la galaxie. Avec des histoires inédites de cinq auteurs dans une toute nouvelle ère, voici Star Wars: The High Republic.

Cela semble intéressant, et avec la saga Skywalker maintenant derrière nous et le studio ayant enfin une ardoise plus ou moins vierge avec laquelle travailler, nous pouvons probablement nous attendre à ce que des histoires assez excitantes et rafraîchissantes soient racontées sur tous les supports. Comment ces romans seront liés à tous les films à venir, que nous ne savons pas encore, mais clairement les graines sont plantées ici pour les futurs films.

Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup plus à faire pour le moment, mais ceux qui se sentent épuisés Guerres des étoiles après la dernière trilogie peut au moins rester tranquille sachant que l’avenir de la franchise cherche à aller dans une direction complètement différente alors que nous visitons une époque qui a une tonne de potentiel pour raconter de nouvelles histoires fascinantes.