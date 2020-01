La bande-annonce de Horse Girl avec Alison Brie est très intrigante

Netflix prépare la première d’un film mettant en vedette l’incroyable Alison Bire appelée Horse Girls qui tourne autour d’une femme que nous ne connaissons pas si vous avez un trouble ou avez une communication extraterrestre et que vous avez soumis une bande-annonce.

Dans la bande, Brie incarne Sarah, une travailleuse d’un magasin d’artisanat qui ne s’entend vraiment pas avec les autres, préférant la compagnie des chevaux et des spectacles de crime surnaturel. Cependant, des choses étranges commencent à se produire qu’il ne peut expliquer: il se trouve dans des endroits inhabituels, découvre des rayures sur les murs et le toit de la voiture et souffre de saignements de nez. Quand les choses commencent à devenir incontrôlables, Sarah essaie de séparer la réalité de la fantaisie.

Horse Girl met également en vedette Debby Ryan, John Reynolds et Molly Shannon. Le film est produit par Duplass Brothers, les personnes derrière Safety Not Guaranteed de HBO et Room 104.

Fille de cheval premières sur Netflix le 7 février.

.