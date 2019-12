La bande-annonce de la saison finale de Schitt's Creek vous invite au Rosebud Motel

La bande-annonce de la saison finale de Schitt’s Creek vous invite pour la dernière fois au Rosebud Motel

Pop TV a publié une toute nouvelle bande-annonce pour la sixième et dernière saison à venir de leur série de comédie préférée des fans Schitt’s Creek, nous offrant un aperçu de ce que les fans devraient s'attendre à voir dans la nouvelle saison de 14 épisodes alors que nous nous préparons à dire nos derniers adieux à la famille Rose. La sitcom devrait revenir le 7 janvier 2020, à 9h00 ET / PT sur Pop TV. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Dans Schitt’s Creek, un couple riche – le magnat de la vidéothèque Johnny (Eugene Levy) et sa femme vedette du feuilleton Moira (O’Hara) – se retrouvent soudainement complètement ruinés. Avec un seul atout restant, une petite ville appelée Schitt’s Creek, que les Roses avaient achetée des années plus tôt pour plaisanter, ce couple autrefois riche doit renoncer à la vie telle qu'il la connaît. Avec leurs deux enfants gâtés (Dan Levy, Murphy) derrière eux et leur vie choyée derrière eux, la famille Rose est obligée de faire face à leur nouvelle pauvreté de front et de se réunir en famille pour survivre.

Co-créée par Eugene Levy et Dan Levy, la demi-heure de comédie à une caméra nominée aux Emmy stars Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Chris Elliott, Emily Hampshire, Jennifer Robertson, Noah Reid, Dustin Milligan, Sarah Levy et Karen Robinson.

Les producteurs exécutifs incluent Eugene et Dan Levy, Andrew Barnsley, Fred Levy et Ben Feigin. La série est commandée par la CBC et est produite par Not A Real Company Productions Inc. La série sera présentée aux États-Unis et au Canada, avec une distribution internationale gérée par ITV Studios Global Entertainment.

