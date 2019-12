La bande-annonce de la série documentaire de Kevin Hart taquine un regard intime sur la vie / le film du comédien

Rappelez-vous quand Kevin Hart était censé accueillir les Oscars, puis complètement foiré en étant têtu? C’est là que la bande-annonce de la nouvelle série documentaire Netflix, Kevin Hart: Ne le fais pas F ** k This Up, commence. Et il semble que nous verrons beaucoup de choses qui ne se sont pas déroulées aux yeux du public alors que Kevin Hart joue le contrôle des dégâts, essaie de raconter son côté de l'histoire et fait face à certains des moments les plus personnels et les plus néfastes de sa carrière, y compris toute la publicité sur la tromperie sur sa femme enceinte. Oui, cela semble étonnamment intime et révélateur.

Bande-annonce de la série documentaire Kevin Hart

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=jidafAJX25k (/ intégré)

La plupart des documentaires relatant des célébrités aussi grandes que Kevin Hart ne nous montrent que ce qu'ils veulent que vous voyiez. Mais cette série documentaire donne l'impression que Kevin Hart est prêt à en montrer beaucoup plus, même ses plus grosses erreurs et des moments vraiment embarrassants. Un de ces scénarios ressemble à un jeu de cartes ivre dans un avion privé qui se transforme en confrontation avec des amis et presque en combat.

Kevin Hart semble également fournir des commentaires introspectifs entre les différents événements, réunions, spectacles, premières et tout ce qu'il a vécu au cours de la dernière année. Et il semble être beaucoup plus conscient de lui-même et réfléchi que son personnage public ne pourrait vous le faire croire.

Il est important de se rappeler que même si cela peut sembler un regard intime sur la vie de Kevin Hart, avec des vidéos personnelles et des interviews de ceux qui l'entourent, à la fin de la journée, c'est toujours quelque chose qui est approuvé par le comédien lui-même. Peut-être que cela ne fait que creuser suffisamment pour donner à Hart suffisamment d'humanité pour que le public et les critiques ne le jugent pas aussi durement à l'avenir. Ou peut-être que c'est vraiment une verrue et toute la présentation d'un enfant qui vient de très peu et est devenu l'un des comédiens les plus réussis de tous les temps.

Dans une nouvelle série documentaire en 6 parties, Don’t F ** k This Up, Kevin Hart donne un accès sans précédent à sa vie au cours de la dernière année. S'appuyant sur les épreuves et les tribulations de ce que signifie être père, partenaire, modèle et homme d'affaires, Hart réfléchit aux événements qui ont façonné sa vie, faisant de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Les téléspectateurs auront un aperçu des coulisses de la vie quotidienne de Kevin alors qu'il traite des retombées de la controverse sur les Oscars, de son mariage et de sa carrière croissante. La série comprend des entrevues avec les amis et la famille de Hart, de rares images d'archives de son enfance et de ses débuts, et des anecdotes personnelles de la bande dessinée lui-même.

Kevin Hart: Ne pas f ** k cette place arrive sur Netflix le 27 décembre 2019.

