La bande-annonce de la série Punk’d Revival de Quibi présente un nouvel hôte Chance the Rapper

Quibi et MTV Studios ont dévoilé l’officiel Punk’d bande-annonce mettant en vedette Chance the Rapper en tant que nouvel hôte et producteur exécutif pour le redémarrage de l’emblématique série de farces MTV. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous et assister à la première le 6 avril! Quibi offre actuellement un essai gratuit de 90 jours à ceux qui s’inscrivent avant le 30 avril.

le Punk’d revival mettra en vedette Lil Nas X, Adam Devine, Migos, French Montana, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter, Addison Rae, Ty Dolla $ ign, Miles Brown, Marsai Martin et Liza Koshy. Scott Disick sera l’hôte invité.

La ligne de connexion officielle de la série se lit comme suit: «La série MTV qui a inventé le verbe culturel, Punk’d, a déclenché un phénomène en allant là où aucun spectacle n’était allé auparavant. Maintenant, Chance the Rapper, avec sa casquette de baseball «3», fait son entrée dans le fauteuil du réalisateur avec de nouveaux rires, de nouveaux canulars et de nouvelles «marques» de célébrités dans des épisodes de la taille d’une bouchée. Cette fois-ci, aucune étoile n’est en sécurité et les caméras cachées seront là pour capturer chaque seconde. »

Trois épisodes bonus de la série seront offerts à toute personne qui entrera son e-mail sur Quibi.com avant le 6 avril, date du lancement de l’application.

Punk’d est produit par STXtelevision en association avec MTV Studios. Chance the Rapper et Jason Goldberg, producteur exécutif.

L’original de MTV Punk’d La série a été diffusée pour la première fois en 2003 et a été créée par Ashton Kutcher, qui a hébergé et produit par la direction, et Jason Goldberg.