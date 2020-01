La bande-annonce de la série télévisée La guerre des mondes fait suite à une invasion / un film

L’année dernière, une adaptation de la mini-série de la BBC du roman de science-fiction classique de H.G. Wells La guerre des mondes amener l’histoire d’envahir des extraterrestres en Angleterre édouardienne. Mais il y a une autre série en huit parties venant d’Epix qui trouve que l’Europe moderne fait face à une menace extra-terrestre. Cependant, comme le montre la bande-annonce de la guerre des mondes, il ne semble pas que nous verrons une grande partie de l’attaque initiale sur Terre comme le grand écran de Steven Spielberg de 2005. Au lieu de cela, nous traiterons des conséquences dans un façon qui ressemble à The Walking Dead ou A Quiet Place.

Bande-annonce de la guerre des mondes

Ne pas montrer l’attaque elle-même est certainement un moyen d’éviter d’avoir un gros budget sur une série de câbles. Mais cela semble aussi un peu déprécier l’expérience, surtout après que nous l’avons vu se faire à une si grande échelle par le biais de Steven Spielberg. Même par rapport à l’adaptation de la mini-série de la BBC de la fin de l’année dernière, celle-ci ne semble pas avoir beaucoup de punch.

Dans le même temps, mettre l’accent sur la survie humaine et ce que c’est que de faire face aux retombées d’une telle situation permet de raconter une histoire plus intime. De plus, il y a toujours le fait que celui-ci se déroule en Europe et suit un ensemble de personnages différents plutôt qu’une famille prise dans le chaos. Malheureusement, de nombreuses scènes de la bande-annonce ci-dessus donnent l’impression qu’elles pourraient facilement provenir d’autres projets de science-fiction du même acabit.

La série comprend une distribution d’ensemble qui comprend également Gabriel Byrne, Elizabeth McGovern, Léa Drucker, Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Stéphane Caillard, Adel Bencherif, et Guillaume Gouix. Gilles Coulier (Les autochtones) et Richard Clark (Versailles) réalisent chacun quatre épisodes chacun, et la série est créée par Howard Overman (Misfits)

Installée dans l’Europe actuelle, War of the Worlds est une série aux multiples facettes, basée sur l’histoire de H.G. Wells. Lorsque les astronomes détectent une transmission d’une autre galaxie, c’est la preuve définitive d’une vie extraterrestre intelligente. La population mondiale attend de nouveaux contacts avec une haleine appâtée.

Dimanche, la première de la Guerre des Mondes 16 février 2020 à 21 h HE.

