La bande-annonce de la troisième saison de Westworld prend le futur dystopique à la limite

Il y a quelques semaines, HBO a lancé un teaser plutôt cryptique pour promouvoir la troisième saison de Westworld, et maintenant la chaîne de télévision a publié la bande-annonce complète et nous pouvons voir une confrontation entre Dolores et Maeve, tandis que le premier dit: “Les vrais dieux arrivent et ils sont très en colère.”

L’aperçu est accompagné de la célèbre chanson «Sweet Child or Mine» de Guns ’n‘ Roses, en même temps, la bande-annonce offre un nouveau regard sur le célèbre homme en noir joué par Ed Harris. La chose la plus impressionnante est quand Dolores s’approche de lui avec son ancienne tenue de Westworld et lui dit: “Bienvenue à la fin du jeu.”

Créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, Westworld stars dans Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch , John Gallagher Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan.

La troisième saison de Westworld ouvre le 15 mars.

.