La bande-annonce de lancement de «DOOM Eternal» est garantie pour vous donner le moral et être prêt pour le 20 mars

La seule chose que les armées de l’enfer craignent… c’est VOUS.

Bethesda’s DOOM Eternal – qui, soit dit en passant, a été comparé à Evil Dead II par son réalisateur! – sort la semaine prochaine, et apporte aujourd’hui le trailer de lancement officiel de badass.

Découvrez ci-dessous la folie de tuer des monstres à indice d’octane élevé!

Développé par id Software, DOOM Eternal est la suite directe de DOOM (2016). En tant que tueur de DOOM, vous revenez pour découvrir que la Terre a subi une invasion démoniaque. Raze Hell et découvrez les origines du Slayer et sa mission durable de déchirer et déchirer… jusqu’à ce qu’il soit fait.

“Découvrez la combinaison ultime de vitesse et de puissance pendant que vous vous frayez un chemin à travers les dimensions avec le prochain saut dans le combat à la première personne.”

DOOM Eternal est réglé pour 20 mars sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.