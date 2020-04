La bande-annonce de lancement de «Gears Tactics» dévoilée avant la sortie du 28 avril

La Coalition et Splash Damage ont tiré le rideau sur leur prochaine spin-off RTS de la Engrenages univers avec la bande-annonce de lancement pour Gears Tactics. Le jeu Microsoft sortira le 28 avril pour PC via Steam, Windows 10 et Xbox Game Pass pour PC. Une version Xbox One est toujours en cours de planification.

Fixé 12 ans avant le premier Armement de guerre, les villes de la planète Sera commencent à tomber sous la menace monstrueuse de la Horde acridienne. Alors que le gouvernement est en plein désarroi, une escouade de survivants apparaît comme le dernier espoir de l’humanité. Tu es Gabe Diaz. Votre travail consiste à recruter, développer et commander vos escouades dans une mission désespérée de traquer le chef implacable et puissant de l’armée acridienne: Ukkon, le monstre cerveau qui fait des monstres.