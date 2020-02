La bande-annonce de Maverick explose dans le Super Bowl

Tom Cruise a toujours été assez pointilleux quand il s’agit de faire des suites à ses films, avec Jack Reacher: Never Go Back le seul suivi qu’il ait jamais fait. Mis à part la franchise Mission: Impossible, bien sûr. Donc, pour Cruise d’accepter de retomber dans le rôle de Pete Mitchell pour Top Gun: Maverick, plus de trois décennies après l’original, rien de moins, nous imaginons qu’il y a quelque chose d’assez spécial dans le suivi à venir.

Il est probablement utile que Cruise travaille à nouveau avec son collaborateur fréquent, Christopher McQuarrie, le duo devenant assez proche depuis qu’ils se sont associés pour la première fois à Valkyrie de Bryan Singer. L’homme responsable des derniers versements de la série Mission: Impossible est en charge des scripts pour Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, et jusqu’à présent, cela semble terriblement prometteur.

La dernière bande-annonce offrait une tonne d’images époustouflantes, la suite tant attendue semblant être l’un des blockbusters les plus éblouissants visuellement de 2020. Et ce dernier aperçu, arrivé pendant le Super Bowl ce soir, poursuit cette tendance, en montrant plus des visuels impressionnants, une action exaltante et une croisière assez confortable pour revenir dans le rôle emblématique.

Oui, ne vous y trompez pas, la légende hollywoodienne est de retour sous le nom de Pete “Maverick” Mitchell, et il est comme vous vous en souvenez de l’original. Ce n’est que maintenant qu’il est instructeur de vol, aboyant des ordres à une flopée de nouvelles recrues. Et bien que Cruise soit probablement le plus gros tirage ici, la photo comprend également un casting de soutien extrêmement excitant, comprenant Jennifer Connelly, Miles Teller, Glen Powell, Lewis Pullman, Jon Hamm et Ed Harris de Westworld.

Top Gun: Maverick vole dans les salles le 26 juin 2020 – plus de trois décennies après le premier film. Peut-il être à la hauteur du battage médiatique, cependant? Nous le saurons plus tard cette année.