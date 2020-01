La bande-annonce de Miss Americana présente le film documentaire Taylor Swift de Netflix

La bande-annonce de Miss Americana présente le film documentaire de Taylor Swift de Netflix

Netflix a publié la bande-annonce officielle de leur prochain film documentaire Taylor Swift Miss Americana, offrant un aperçu de la vie de haut niveau de l’artiste primée mondiale alors qu’elle utilise enfin sa voix d’une toute nouvelle manière. Le docufilm réalisé par Lana Wilson sera présenté en première mondiale le 23 janvier au Festival du film de Sundance 2020 et sera disponible en streaming sur Netflix et dans certaines salles le 31 janvier. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Nouveau sur Netflix en février 2020: tous les films et émissions vont et viennent

Taylor Swift: Miss Americana est un regard brut et émotionnellement révélateur sur l’un des artistes les plus emblématiques de notre temps au cours d’une période de transformation de sa vie alors qu’elle apprend à embrasser son rôle non seulement en tant qu’auteur-compositeur et interprète, mais en tant que femme exploitant la pleine puissance de sa voix. Produit par Tremolo Production, le documentaire est réalisé par Lana Wilson (Le départ) avec Morgan Neville, Caitrin Rogers et Christine O’Malley comme producteurs.

On ne sait pas si le documentaire présentera également les vieilles chansons de Swift de ses six premiers albums, car elle a été emportée dans une querelle publique l’année dernière avec son ancien label Big Machine et Scooter Braun, qui détiennent actuellement la pleine propriété des maîtres de la chanteuse. . Swift s’est rendue sur Twitter pour partager une déclaration personnelle, demandant à ses fans de persuader Big Machine et Braun d’autoriser Netflix à utiliser ses chansons à succès précédentes dans son prochain documentaire.

CONNEXES: Taylor Swift sort un nouveau single Beautiful Ghosts from the Cats Soundtrack

Taylor Swift a été reconnue pour la première fois en 2006 lorsqu’elle a lancé son premier album éponyme qui a décroché la cinquième place du classement américain du Billboard 200 pendant 157 semaines. Depuis lors, Swift a sorti sept albums primés composés de Sans peur, parlez maintenant, rouge, 1989, Réputation et le plus récent Amoureux, qui avait vendu plus de 500 000 exemplaires au cours de sa première semaine. Après 15 ans, 10 Grammy Awards et d’innombrables chansons à succès plus tard, Swift est devenu un nom connu dans l’industrie de la musique et une sensation mondiale.