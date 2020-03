La bande-annonce de Mortal Kombat 11 révèle le premier gameplay de Spawn

Mortal Kombat 11 les fans ont raison de célébrer aujourd’hui, car le premier gameplay du sixième personnage DLC du jeu de combat a finalement été révélé.

Comme annoncé précédemment, le développeur NetherRealm Studios en a profité pour faire ses débuts dans Spawn dans Final Kombat. Se déroulant actuellement, l’événement d’un week-end s’est jusqu’à présent avéré être une célébration appropriée de l’anniversaire d’un an de MK 11, avec des joueurs compétitifs du monde entier se réunissant pour décider, une fois pour toutes (enfin, jusqu’à l’année prochaine, au moins) qui sera sacré champion d’Earthrealm.

Quant à Spawn? Eh bien, vous pouvez découvrir le troisième et dernier personnage invité en action pour vous-même ci-dessus. Soyez averti, cependant, que vos globes oculaires sont sur le point d’être surchargés de génialité.

Spawn rejoint à la fois Terminator et Joker pour compléter le trio d’apparitions pour Mortal Kombat 11, avec les propriétaires du Kombat Pass du bagarreur en mesure de mettre la main sur la création de Todd McFarlane plus tard ce mois-ci. En parlant de cela, McFarlane lui-même est présent à l’événement à Chicago, rejoint par le directeur du jeu Ed Boon et, en guise de récompense supplémentaire, le comédien de longue date, Keith David

Suite à sa sortie limitée le 26 mars, tous les joueurs pourront télécharger individuellement le nouveau venu une semaine plus tard le 2 avril. Quant à l’avenir et au-delà pour Mortal Kombat 11 après la sortie de Spawn, NetherRealm n’a pas encore révélé ses plans, bien que les fuites présumées d’une deuxième série d’ajouts de listes commencent déjà à circuler en ligne. Dans le cas où ils s’avéreraient vrais, les icônes du film d’horreur Michael Myers (Halloween) et Ash Williams (Ash vs Evil Dead) pourraient arriver aux côtés des piliers de Mortal Kombat Fujin et Sheeva.

Comme toujours, cela vaut la peine de faire preuve de scepticisme à l’égard de ces rumeurs jusqu’à ce que des sources officielles disent le contraire et pour l’instant, tous les yeux sont à juste titre focalisés au laser sur Spawn. Faites-vous plaisir et revoyez l’incroyable bande-annonce ci-dessus et dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous.