La bande-annonce de «Never Have I Ever» de Netflix prouve que Mindy Kaling gagne

Never Have I Ever est une prochaine comédie Netflix créée par Mindy Kaling. La série raconte l’histoire de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), une adolescente indienne-américaine intelligente et de mauvaise humeur qui la met dans des situations sociales difficiles. Après avoir vu la bande-annonce de la nouvelle émission, une chose est claire, Kaling gagne en matière de représentation réaliste à la télévision.

Mindy Kaling | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Mindy Kaling change le visage de la télévision

Kaling est connue pour son rôle de Kelly Kapoor dans The Office, ainsi que pour le personnage principal de son émission, The Mindy Project. Mais ces jours-ci, Kaling travaille dans les coulisses, et elle produit des spectacles avec divers acteurs et équipes.

Contrairement au film sur lequel il est basé, la comédie Hulu de Kaling, Four Weddings and a Funeral, présente une distribution diversifiée et représente des minorités rarement vues à l’écran. Dans une interview avec Forbes, Kaling a déclaré qu’elle aimait le film original, mais voulait que le spectacle reflète le monde réel.

“Si mon nom devait y figurer, il fallait que ce soit à travers les lentilles de Mindy”, a déclaré Kaling. «Donc, les rôles principaux sont une femme afro-américaine et un homme pakistanais, et le casting est à moitié américain. C’est très bien le monde dans lequel je vis, les gens sont très différents. Mais il y a toujours du romantisme, de belles conversations et des intrigues. Donc je faisais juste quelque chose qui n’était pas à la télé, mais quelque chose que j’aimerais regarder. “

Forbes

Mindy Kaling a basé «Never Have I Ever» sur sa propre enfance

La nouvelle série Netflix de Kaling, Never Have I Ever, s’inspire de sa propre vie. Elle est centrée sur une étudiante indienne-américaine studieuse qui n’hésite pas à ressentir ses sentiments. Tel que rapporté par Variety, Kaling a déclaré qu’elle et Bela Bajaria, cadre de Netflix, voulaient faire un spectacle qui les représente.

“Notre émission concerne une fille indienne tamoule, et généralement ce sont des Indiens du Sud et ils ont la peau foncée”, a-t-elle déclaré lors d’un événement Netflix. «Je me suis senti chanceux de pouvoir faire une émission sur un nerd indien qui s’est également mal comporté pour le montrer parce que je le connais profondément. Bela était également intéressée à voir des personnages indiens qui ne ressemblent pas tous à la princesse Jasmine. »

La bande-annonce de «Never Have I Ever»

Dans la bande-annonce Netflix de Never Have I Ever, Devi est assise dans sa chambre et prie ses dieux hindous, leur demandant une année scolaire idéale à venir. “Hey Gods, c’est Devi Vishwakumar, tu es la fille hindoue préférée de la vallée de San Fernando”, dit-elle dans le teaser. «Je pense que nous pouvons convenir que l’année dernière était nul pour un certain nombre de raisons. J’ai donc pensé à quelques façons dont vous pourriez me rattraper. »

Pour améliorer sa nouvelle année scolaire, Devi demande une invitation à une «fête avec de l’alcool et des drogues dures». Mais pas parce qu’elle veut se droguer. Elle veut seulement avoir l’occasion de dire: «pas de cocaïne pour moi, merci.» Elle demande également à ses cheveux de s’éclaircir et demande enfin un petit ami.

“Mais pas un nerd de l’une de mes classes AP”, souligne Devi. «Comme un gars d’une équipe sportive. Il peut être stupide, je m’en fiche. Je veux juste qu’il soit une bombasse froide comme la pierre qui pourrait me bercer toute la nuit. “

Never Have I Ever arrive sur Netflix le 27 avril.