La bande-annonce de Peninsula taquine la vraie terreur

Que vous soyez juste un fan occasionnel de zombies ou un vrai chien de chasse, la photo d’horreur de 2016 de Yeon Sang-ho Train To Busan vaut vraiment votre temps.

Un mélange de 28 jours plus tard et de la Seconde Guerre mondiale, avec un peu de Shaun Of The Dead saupoudré, le film acclamé par la critique nous a apporté une action vraiment horrible à un rythme effréné. Mais c’était aussi un film de zombies avec un cœur battant caché dans son noyau pourri et un script assez intelligent qui se caractérisait par une forte caractérisation et des rôles qui ont été terrifiés. En d’autres termes, c’était un vrai bijou dans le genre.

Heureusement, une suite intitulée Train pour Busan 2: péninsule est maintenant en route, et nous avons enfin notre tout premier aperçu grâce à la bande-annonce ci-dessus, qui taquine plus d’action zombie, de vrais moments terrifiants et un film qui, dans l’ensemble, semble plus que satisfaire les fans qui attend depuis des années le suivi.

Avec Gang Dong-won (1987: When The Day Comes) et Lee Jung-hyun (The Battleship Island), Train to Busan: Penisula se déroule environ quatre ans après les événements de l’original, et avec un budget d’environ 8 millions de dollars – le double de celui de son prédécesseur – vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit beaucoup plus vaste, car Jung-seok, “un ancien soldat qui a réussi à s’échapper à l’étranger, a pour mission de rentrer et rencontre de manière inattendue des survivants”.

Actuellement, le plan est pour Train pour Busan: Penisula pour arriver dans les salles cet été, mais compte tenu de la pandémie actuelle de coronavirus, il est difficile de savoir s’il pourra toujours s’en tenir à cela. Quoi qu’il en soit, il semble que nous ayons un vrai régal et la photo devrait valoir la peine d’attendre à chaque fois qu’elle arrive dans les cinémas. Espérons juste que ce sera plus tôt que tard.