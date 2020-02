La bande-annonce de Pokémon Coco nous montre une étrange version de “Tarzan”

Pokémon Company a publié la bande-annonce de Pokémon: Coco (Pokémon, Gekijōban Pocket Monsters: Coco), le nouveau film de franchise et nous pouvons voir à l’avance ce que nous pourrions appeler, désormais, comme une sorte d’adaptation de Tarzan, mais dans le style des animaux de poche.

À l’avance, nous pouvons voir Zarude, un Pokémon nouveau et particulier que Coco (le personnage qui a été abandonné dans la jungle et élevé par pokemon) appelle habituellement père. De plus, nous voyons le virocolor Celebi.

Selon le synopsis officiel:

«Coco est un garçon qui a été élevé par les Pokémon au fond d’une forêt, loin des établissements humains.

Là, dans la forêt d’Okoya, un paradis plein de Pokémon est protégé pour que les gourmands n’entrent pas et n’altèrent pas la tranquillité du lieu. Le Coco boy y a été emmené par le mystérieux Pokémon Zarude.

Coco croit qu’il est un Pokémon et est heureux quand il rencontre Ash et Pikachu, car il se fera son premier ami humano humain ». Mais la paix de la forêt sera menacée, et les humains et les Pokémon doivent tester leur confiance les uns avec les autres. »

Le film est réalisé par Tetsuo Yajima (Pokémon XY, Pokémon XY&Z, Pokémon: Minna no Monogatari), tandis qu’Atsuhiro Tomioka et Tetsuo Yajima sont à l’origine du scénario.

Pokémon: Noix de coco sortira au Japon le 10 juillet.

