Ghost in the Shell: la bande-annonce de SAC_2045 présente la nouvelle série animée de Netflix

Netflix a publié la bande-annonce officielle de leur prochaine série animée Ghost in the Shell: SAC_2045, qui est basé sur la franchise de mangas et les séries animées de longue date qui ont été diffusées pendant deux saisons de 2002 à 2005. Avec le retour de la distribution de voix originale comprenant Atsuko Tanaka dans Motoko Kusanagi, Akio Otsuka dans Batou et Koichi Yamadera dans Togusa, le nouvel épisode sera disponible en streaming courant avril. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Le dernier versement à Ghost in the Shell: Complexe autonome La série se déroule en 2045, où le monde est entré dans une «guerre durable» systématique. Embauchés comme unité mercenaire, les anciens membres de la section 9 de l’élite japonaise sont confrontés à l’apparition soudaine de «Post-Human», un être avec d’énormes intelligence et capacités physiques.

Le projet a été initialement annoncé comme étant en développement en 2017 à l’époque de l’adaptation américaine en direct avec Scarlett Johansson (Avengers: Fin de partie), ce qui a été une déception critique et commerciale.

La franchise naît du manga du même nom écrit et illustré par Masamune Shirow qui a duré de 1989 à 1997, qui ont tous reçu des critiques élogieuses à leur sortie et ont donné naissance à une grande franchise médiatique composée de cinq films d’animation, quatre séries d’animation, dont Le complexe de la solitude, quatre jeux vidéo et quatre séries d’animation vidéo originales, dont la plupart ont reçu des critiques très positives pour adapter le monde du manga, plonger dans la complexité des histoires et de ses personnages et de l’animation, qui ont tous été considérés comme révolutionnaires pour leur temps.

Netflix a élargi sa bibliothèque d’animés avec des commandes de nouvelles séries de genre, y compris Pacific Rim, Carbone altéré, Ultraman et bien d’autres, ainsi qu’une adaptation en série en direct de l’anime populaire, Cowboy Bebop, leur deuxième adaptation en direct après le thriller surnaturel de 2017 Menace de mort qui, tout en recevant des critiques mitigées de la part des critiques et du public, a reçu les éloges des créateurs du manga et a une suite en développement.