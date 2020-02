La bande-annonce de Saint Maud vous promet un enfer sacré – / Film

Saint Maud est sûrement un autre film d’horreur polarisant du distributeur A24. Cela veut dire que certains vont adorer tandis que d’autres vont se plaindre de ne pas avoir peur du saut. Je fais partie de l’ancienne catégorie – j’ai attrapé Verre roseCauchemar religieux au Fantastic Fest, et ça m’a époustouflé. En l’honneur du mercredi des Cendres, A24 vient de sortir une nouvelle remorque Saint Maud, et bien qu’elle soit efficace, c’est aussi le type de spoiler-phobes de remorque que vous voudrez peut-être éviter.

Je ne suis pas aussi opposé aux spoilers que certains, mais même moi, je suis un peu déconcerté par cette bande-annonce de Saint Maud. Ne vous méprenez pas, c’est une bonne bande-annonce! Cela donne juste un assez gros moment de spoiler qui fonctionne tellement mieux si vous y allez froid. Donc! Bien qu’il soit de mon devoir de publier cette bande-annonce et d’écrire à ce sujet, je me sens aussi le devoir de vous dire de peut-être – juste peut-être – sauter cette bande-annonce. Mais ne sautez pas le film, car c’est fantastique.

Bande-annonce de Saint Maud

Écrit et réalisé par Rose Glass, Saint Maud est décrit comme «une vision effrayante et audacieusement originale de la foi, de la folie et du salut dans un monde déchu. Maud, une infirmière de soins palliatifs nouvellement dévouée, devient obsédée par le fait de sauver l’âme de sa patiente mourante – mais des forces sinistres et son propre passé de péché menacent de mettre fin à sa vocation sainte. » Le casting comprend Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lilly Frazer, Lily Knight, Marcus Hutton, Turlough Convery, et Rosie Sansom.

J’ai écrit sur la marque d’horreur unique du film quand je l’ai vu au Fantastic Fest:

Fonctionnant à 83 minutes extrêmement serré et discret, Saint Maud brûle comme une bougie fondue presque en mèche. Ça scintille, ça brûle, ça sort avec une bouffée de fumée contre l’obscurité. C’est aussi terrifiant.

Mais ce n’est pas terrifiant au sens traditionnel. Les craintes ici ne sont pas du genre à inspirer A + CinemaScores. Au lieu de cela, avec ses débuts remarquablement assurés, la réalisatrice et scénariste Rose Glass a conçu une histoire où l’obscurité se rapproche – une obscurité incontournable déguisée en lumière. Morfydd Clark, tournant dans une performance maniérée et hypnotique, est Maud. Elle travaille comme infirmière privée, et à travers des conversations et des flashbacks rapides et inexpliqués, il devient clair que quelque chose de terrible s’est produit dans le passé de Maud.

Ouverture de Saint Maud 3 avril.

