La bande-annonce de Scooby ramène Fabulman et Dynamite

La bande-annonce finale de Scooby!, Le nouveau film Scooby-Doo et Mysteries to the Order, légué à Internet et avec eux viennent d’autres grands personnages oubliés de la série: Fabulman et Dynamite, les super-héros de cet univers, avec une importante mise à jour importante concernant l’apparence et la technologie de leurs pouvoirs.

Heureusement pour nous, en Amérique latine, le film mettra en vedette les voix d’acteurs de doublage professionnels et il n’est pas vu qu’ils changeront pour les influenceurs YouTube de dernière minute. Le casting est composé de Mauricio Pérez comme Scooby, Miguel Ángel Ruíz sera Shaggy, Héctor Manuel Gómez est Fred, Carla Castañeda joue le rôle de Daphne et Velma est Jocelyn Robles.

Scooby! Il sortira dans tous les cinémas le 13 mai 2020.

.