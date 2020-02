La bande-annonce de “The Stranger” de Quibi a de fortes vibrations “Hitcher” [Video]

Le service de streaming encore à lancer Quibi veut que vous viviez une inquiétante Saint-Valentin en venant de partager la première bande-annonce de “L’étranger”, qui se connecte aux appareils mobiles en avril.

Avec It Suit et The Guest’s Maika Monroe & Chronicle’s Dane DeHaan, le thriller ressemble à une version moderne du classique de 1986, The Hitcher, uniquement avec un pilote Uber menacé par le passager.

«Le thriller suit un jeune chauffeur de covoiturage sans prétention (Monroe) qui est jeté dans son pire cauchemar lorsqu’un mystérieux passager de Hollywood Hills (DeHaan) entre dans sa voiture. Sa balade terrifiante avec l’étranger se déroule sur 12 heures alors qu’elle navigue dans le ventre miteux de Los Angeles dans un jeu effrayant de chat et de souris. »

La série a été écrite et réalisée par Veena Sud (Le mensonge, sept secondes, le meurtre).

“The Stranger” est l’un des “Movies in Chapters” de Quibi, un peu comme le teaser de leur thriller froid, “Survive”, du réalisateur de The Mothman Prophecies.