La bande-annonce des Godfathers de Tokyo lance le premier doublage anglais officiel – / Film

Dans sa carrière éphémère, Satoshi Kon rien sorti, mais des classiques anime bonafide et Parrains de Tokyo ne fait pas exception. Souvent présentée comme la plus accessible de la filmographie du réalisateur Perfect Blue et Paprika, Tokyo Godfathers est une comédie chaleureuse de Frank Capra-esque qui a volé sous le radar dans l’hémisphère occidental depuis sa sortie en 2003. Mais 17 ans plus tard, Tokyo Godfathers est enfin sorti dans les salles américaines avec un doublage officiel en anglais. Regardez la bande-annonce dub anglais pour Tokyo Godfathers ci-dessous.

Bande-annonce des parrains de Tokyo

Tokyo Godfathers a fait sa première dans des théâtres japonais en 2003 pour des critiques élogieuses et une renommée mondiale. Mais il faudrait 17 ans avant que le film classique de Kon soit sorti dans les salles américaines avec un doublage en anglais. Le film a été importé aux États-Unis en 2004 uniquement dans un format sous-titré en anglais (le format supérieur, soyons honnêtes), mais un doublage anglais a en fait été produit par la chaîne de télévision Animax Asia – un dub qui est maintenant long perdu.

Mais pour ceux qui voulaient voir le classique de Noël de Kon sans ces sous-titres embêtants, GKIDS et NYAV Post ont produit un nouveau dub en anglais mettant en vedette les voix de Jon Avner (Just Cause 3), Victoria Grace (Mirai) et Shakina Nayfack (Transparent). Récemment restauré en 4K, Tokyo Godfathers arrive dans certains cinémas le mois prochain pour des projections spéciales de prévisualisation des fans et une réédition en salles. C’est une sortie qui tarde à venir, et que même ceux qui ne sont pas fans de Kon devraient vérifier – Tokyo Godfathers est le film le plus chaleureux du réalisateur qui parvient à dépeindre le ventre miteux de Tokyo avec une touche d’amour. Bien qu’il ne soit pas aussi connu que ses films révolutionnaires comme Paprika ou Perfect Blue, il n’a pas non plus l’audace de Millennium Actress, mais c’est un film presque parfait.

Voici le synopsis des parrains de Tokyo:

Dans le Tokyo moderne, la vie de trois sans-abri a changé pour toujours quand ils découvrent une petite fille dans une décharge le soir de Noël. Alors que le nouvel an approche à grands pas, ces trois membres oubliés de la société se regroupent pour résoudre le mystère de l’enfant abandonné et le sort de ses parents. En cours de route, des rencontres avec des événements apparemment sans rapport et les gens les forcent à affronter leur propre passé hanté, alors qu’ils apprennent à affronter leur avenir ensemble. Réalisé par le célèbre cinéaste Satoshi Kon (Perfect Blue, Paprika), écrit par Kon et Keiko Nobumoto (Cowboy Bebop) et avec une partition fantaisiste de Keiichi Suzuki, LES PARRAINS DE TOKYO est un chef-d’œuvre tour à tour sincère, hilarant et très original, un conte d’espoir et de rédemption face à des chances apparemment insurmontables.

Tokyo Godfathers ouvre dans les salles américaines pour des projections en avant-première de Fathom sur 9 mars et 11 mars avant son ouverture à New York et Los Angeles le 13 mars 2020.

