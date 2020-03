La bande-annonce d’essai d’Apple TV + avec Rafe Spall, Esther Smith et Imelda Staunton

Bande-annonce de l’Apple TV + avec Rafe Spall, Esther Smith et Imelda Staunton

Apple TV + a lancé la bande-annonce officielle de En essayant, la première série humoristique du streamer britannique avec Rafe Spall (Le grand court, La guerre des mondes, Just Mercy), Esther Smith, candidate au BAFTA (Saint Valentin drôle, Coucou, Miroir noir), et Imelda Staunton, candidate aux Oscars (Vera Drake, le Harry Potter la franchise, Fierté). Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant ci-dessous!

La série suit Nikki (Smith) et Jason (Spall) alors qu’ils tentent d’être adoptés après avoir découvert qu’ils étaient incapables d’avoir des enfants naturellement. L’émission retrace leurs défis, leurs amis dysfonctionnels, leur famille de vis-à-vis, leurs vies chaotiques et leurs interactions avec le panel d’adoption.

La série de huit épisodes est écrite par Andy Wolton (The Coopers vs the Rest) et réalisé par Jim O’Hanlon (Catastrophe).

En essayant sera présenté le 1er mai.