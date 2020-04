La bande-annonce du documentaire mandalorien révèle la magie / le film de Star Wars

En attendant la deuxième saison de Le Mandalorien pour arriver cet automne, Disney nous donne un aperçu complet des coulisses de la production du Guerres des étoiles projet avec une nouvelle série documentaire.

Disney Gallery: Le Mandalorien rassemble les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni, les réalisateurs de chaque épisode de la première saison et certains acteurs de la série pour parler de la création de la célèbre série Star Wars. La première bande-annonce de la série documentaire révèle un tas de séquences de l’ensemble, y compris des aperçus de Baby Yoda et IG-11 exploités par des marionnettistes et bien plus encore. Regardez la bande-annonce du documentaire The Mandalorian ci-dessous.

Disney Gallery: la bande-annonce du documentaire Mandalorian

Cela ressemble à un aperçu exceptionnel dans les coulisses de The Mandalorian, avec de grandes anecdotes des producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni, ainsi que des réalisateurs de la première saison Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow, et Rick Famuyiwa. De plus, les acteurs Pedro Pascal, Gina Carano et Carl Weathers parler de ce que c’est que d’être devant la caméra pour The Mandalorian.

Ils s’asseyent tous pour une table ronde afin de mieux comprendre les images de l’ensemble, ce qui inclut encore plus d’aperçus sur la façon dont la technologie StageCraft connue sous le nom de The Volume a été utilisée, une histoire sur Werner Herzog travailler avec Baby Yoda, et les informations fournies par le créateur de Star Wars George Lucas lui-même.

Voici ce que couvriront les quatre premiers épisodes de Disney Gallery: The Mandalorian:

Épisode 101 «Réalisation»

Dans le premier épisode, les cinéastes parlent de leurs voyages individuels sur le chemin de la chaise du réalisateur et nous emmènent dans le processus de réalisation de The Mandalorian.

Épisode 102 «Héritage»

L’équipe derrière The Mandalorian examine l’impact profond de Star Wars de George Lucas.

Épisode 103 «Cast»

Pedro Pascal, Gina Carano et Carl Weathers discutent de la création de The Mandalorian.

Épisode 104 «Technologie»

Favreau et son équipe révèlent comment une nouvelle technologie cinématographique a été utilisée pour donner vie au Mandalorian.

Mais n’oubliez pas, il s’agit d’une série documentaire de huit épisodes, et les futurs épisodes mettront en lumière les modèles pratiques, les effets et les créatures de la série, ainsi que les influences créatives, la partition emblématique et les connexions avec les personnages et accessoires de Star Wars. de l’autre côté de la galaxie.

Disney Gallery: The Mandalorian arrive sur Disney + à partir de Star Wars Day, 4 mai 2020.

Dans «Disney Gallery: The Mandalorian», le producteur exécutif Jon Favreau invite le casting et l’équipe à partager un regard sans précédent sur la réalisation de la série qui est rapidement devenue un phénomène de la culture pop après sa première en novembre. Débuts le jour où une communauté mondiale de fans célèbre tout-Star Wars – Lundi 4 mai – «Disney Gallery: The Mandalorian» est une série documentaire de huit épisodes qui tire le rideau sur la première saison de «The Mandalorian . ” Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission de télévision Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences inédites et des tables rondes animées par Favreau.

