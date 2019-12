La bande-annonce du film Jokers impraticable apporte des farces de caméra cachée au grand écran / film

Jokers impraticables est un spectacle de farce de caméra cachée suivant des comédiens Joe Gatto, James «Murr» Murray, Brian «Q» Quinn et Salvatore «Sal» Vulcano car ils rivalisent dans divers défis dans le but de se gêner mutuellement. Chaque épisode présente plusieurs gags différents où chaque gars doit faire ce que les autres lui disent, ou ils risquent de se faire humilier à la fin de l'épisode. Maintenant, la série diffusée depuis 2011 sur TruTV reçoit un long métrage, et il y a même un récit étrange reliant toutes les farces ensemble. Regarder le Jokers impratiables bande-annonce du film ci-dessous.

Bande-annonce du film Jokers impraticable



Au lieu de simplement faire quoi Âne l'a fait en amenant le spectacle sur grand écran avec une qualité de production supérieure, pour une raison quelconque, le film a créé un faux récit impliquant Paula Abdul. L'artiste d'enregistrement et ancienne juge d'American Idol est apparemment une grande fan des Impractical Jokers, et elle les invite à Miami pour une grande fête qu'elle organise. Le seul problème est qu'elle ne leur a en quelque sorte envoyé que trois billets, ce qui incite les garçons à participer afin de déterminer qui ne pourra pas y aller. Quelqu'un d'autre veut parier que tout cela n'est qu'un malentendu et qu'un quatrième ticket apparaît finalement?

Quoi qu'il en soit, la partie importante de ce film sera les défis de la farce. Le seul problème est que cette bande-annonce donne à peine une idée de ce que seront certains des défis. Nous avons quelques photos de chacun des gars qui devient un peu nerveux au milieu des défis, mais seul le bâillon de voiture échoué où Q a un tas de drogues et d'argent dans son coffre nous donne une idée du défi impliqué. Et ils les feront en voyageant à travers le pays, en frappant des endroits comme Washington DC et plus encore.

Espérons que le récit qui relie toutes les farces n'éclipse pas le plaisir du spectacle. Il semble que le gang soit un peu plus risqué cette fois-ci également, car il semble y avoir un scénario qui se traduit par le fait que Murr soit nu dans un lac ou quelque chose, sans parler d'un autre moment qui semble impliquer certains strip-teaseuses. La série est principalement familiale, donc je ne sais pas à quel point ils vont vraiment pousser l'enveloppe, mais cela semble quelque peu hors de caractère pour eux.

Impractical Jokers: le film est dirigé par Chris Henchy (Les autres gars, la campagne). Il jouera dans certains théâtres à partir de 21 février 2020, et la série revient avec de nouveaux épisodes avant 30 janvier 2020 sur TruTV, où l'émission célébrera son 200e épisode sur 13 février, une semaine avant l'ouverture du film.

Si vous n'avez jamais vu l'émission, voici une compilation de quelques moments amusants avec un défi récurrent:



