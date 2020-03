La bande-annonce d’un fan d’Interstellar 2 taquine un voyage cosmique grandiose

Nous avons une autre bande-annonce de fans à partager avec vous aujourd’hui et bien que les derniers aient été plus pertinents présentant des films à venir comme The Batman ou Venom 2, celui-ci est pour une suite que nous n’obtiendrons probablement jamais.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, YouTuber Smasher nous a donné une nouvelle bande-annonce de fan pour Interstellaire 2. L’original, bien sûr, a été écrit et réalisé par Christopher Nolan et met en vedette Matthew McConaughey en tant que pilote qui mène un équipage dans l’espace à la recherche d’une nouvelle maison pour toute l’humanité.

Cette bande-annonce emprunte en fait beaucoup au film bonkers de l’an dernier, Serenity, qui met également en vedette McConaughey et Anne Hathaway. En fait, je me souviens quand l’aperçu de celui-ci est sorti et a montré les deux acteurs et un champ de maïs, je pensais que c’était une promo pour Interstellar 2. Malheureusement, ce n’était pas le cas, et si vous pensiez que l’intrigue pour Interstellar était ridicule, revenez pour moi après avoir vu Serenity.

Comme les fans le remarqueront, cette nouvelle bande-annonce de fans est similaire au premier teaser d’Interstellar, présentant principalement des séquences d’événements mondiaux de notre histoire. La différence est que ce teaser a mis en évidence le désir de l’humanité d’explorer et de découvrir et cette bande-annonce de fans concerne davantage notre insignifiance et sa fragilité, ainsi que notre histoire de vouloir s’entretuer encore et encore. Pas vraiment des choses édifiantes.

Interstellar est un film assez sous-estimé à mon avis et alors que certains des complots et de la science sont un peu là-bas et que la notion de l’amour conquérant tout est un peu sévère, qu’en est-il du score de Hans Zimmer? Un tout-temporisateur. Et qu’en est-il de Matt Damon arrivant à mi-chemin et détruisant des trucs? Nous recevons également un Timothee Chalamet pré-célébrité en tant que fils.

Tout bien considéré, alors, il y a certainement une raison de revenir en arrière et de regarder le film spatial de Nolan. Il pourrait être inférieur à The Dark Knight, Inception et Dunkerque sur sa filmographie en ce qui concerne ses efforts les plus accomplis, mais une image de Nolan moindre est toujours meilleure que la plupart. Et si jamais vous vouliez un Interstellaire 2, cette bande-annonce de fan est votre seul espoir.