La bande-annonce finale de Black Widow est une grande dose d’adrénaline pure

La bande-annonce finale de Black Widow sera votre préférée comme vous le constatez la grande chimie qui existe entre Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) et Yelena Belova (Florence Pugh) ensemble, ils essaieront de démanteler les plans de Taskmaster, qui cherche à créer une nouvelle armée de femmes qui ont subi un lavage de cerveau. Il y a de l’action, de la compagnie, des coups et beaucoup d’explosions dans la dernière bande-annonce de Black Widow.

Alors que Blak Widow racontera l’histoire d’origine de Natasha comme un espion mortel, Il présentera également une grande variété de nouveaux personnages tels que Red Guardian (David Harbor) et Melina (Rachel Weisz), mais aussi un nouveau méchant connu sous le nom de Taskmaster qui est apparu pour la première fois Avengers # 195 en 1980. Au début, Taskmaster était une sorte d’entrepreneur qui formait les jeunes méchants, mais dans Black Widow, il semble qu’il jouera un rôle plus tyrannique en dirigeant la salle rouge, le programme chargé de configurer l’esprit des jeunes femmes jusqu’à ce qu’elles deviennent des espions. La bande-annonce a également montré sa capacité à emprunter les compétences d’autres héros tels que Black Panther, Cap et Hawkeye. De plus, Thaddeus Ross a de nouveau eu une petite camée.

Voici la bande annonce:

Black Widow est attendue Il ouvre le 1er mai.