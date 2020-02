La bande-annonce finale de Mulan arrive pleine de magie et d’action

Disney vient de sortir la dernière bande-annonce de l’action en direct de Mulan lors de la diffusion du Super Bowl LIV et ll’air aussi prometteur que vous pouvez l’imaginer.

L’avance nous permet de voir Mulan prendre des décisions importantes, ainsi que toute la fureur et la stratégie de l’insouciant Bori Khan.

Selon le synopsis officiel de la bande:

“La cinéaste de renom Niki Caro donne vie à l’épopée du légendaire guerrier chinois à Disney’s Mulan, dans laquelle une jeune femme intrépide risque tout pour que l’amour de sa famille et de son pays devienne l’un des meilleurs guerriers que la Chine ait jamais connus” . Lorsque l’empereur de Chine émet un décret qu’un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un honnête guerrier, intervient pour prendre la place de son père malade . Homme, HuaJun, elle est testée à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en une honnête guerrière et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante … et d’un père fier. “

Il convient de noter que pour ce film d’action en direct, les scénaristes Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin et Lauren Hynek se sont inspirés du poème narratif classique La ballade de Mulán et ils viennent de reprendre le film d’animation Disney nécessaire, a déclaré le réalisateur du film Nikki Caro.

Le film met en vedette Yifei Liu Utkarsh Ambudkar, Yoson An, Rosalind Cheng Pei-Pei, Chum Ehelepola, Jason Scott Lee, Nelson Lee, Gong Li, Jet Li, Tzi Ma, Donnie Yen et Ron Yuan.

Mulan sortira en salles le 27 mars 2020.

