La bande-annonce hantée – / Film

HUER!!!!! Maintenant que j’ai votre attention, aimeriez-vous regarder une bande-annonce pour Les hantés? Sinon, tant pis, nous le faisons quand même. Ce film d’horreur montre une femme qui travaille de nuit dans une maison fantasmagorique, ce qui est une recette infaillible pour ce que j’aime appeler les fantômes. Les choses se bousculent dans la nuit, il y a beaucoup d’ombres et plus de quelques lampes de poche sont utilisées. Regardez la bande-annonce de The Haunted ci-dessous!

La bande-annonce hantée

Hé, as-tu déjà été seul dans une maison de secrets? Si c’est le cas, vous allez adorer The Haunted, car ces mêmes mots apparaissent à l’écran pendant la bande-annonce. Ce film d’horreur indépendant de l’écrivain-réalisateur David Holroyd a une jeune femme trébuchant dans le noir, effrayée par des aperçus rapides d’êtres autrement verbaux, et même se moquant d’une planche Ouija. Qu’est ce qui pourrait aller mal? Probablement beaucoup. Voici le synopsis:

En arrivant dans une maison isolée pour son premier quart de nuit, la jeune soignante Emily est laissée seule face à un esprit de vengeance terrifiant dans cette horreur psychologique troublante et intelligente.

Examinons certaines des choses qui se produisent dans la bande-annonce de Haunted, d’accord?

Notre héroïne Emily aperçoit une vieille peinture effrayante. Et, comme toute personne normale, elle décide de tendre la main et de toucher la peinture – en particulier l’image d’un mec dans un chapeau haut de forme. Grosse erreur, Emily. Faire cela fait voler un fantôme en arrière-plan. Eeek!

Emily galope dans la maison dans l’obscurité, lampe de poche prête. Je suppose que c’est pendant une scène où le courant est coupé. Sinon, elle est une oie idiote qui n’allume pas les lumières. La maison est hantée, Emily. Allumez une lampe!

Il est important de se reposer lorsque les fantômes et les goules sont en marche.

Emily trouve un vieux lecteur de cassettes. Quelle bande est là-dedans? Vous l’avez deviné – la bande originale du film pour Ace Ventura: When Nature Calls.

Je sais que beaucoup de gens envisageraient d’utiliser une planche Ouija dans une vieille maison effrayante comme une mauvaise idée. Mais laissez-moi vous dire: c’est exactement ce que je ferais si j’étais dans une maison hantée.

Quoi de plus effrayant qu’un squelette? Un squelette… avec des cheveux.

Ces terreurs et plus vous attendent quand The Haunted arrive sur 22 mai.

