La bande-annonce irrésistible de Jon Stewart avec Steve Carell

Focus Features a révélé le premier Irrésistible bande-annonce du dernier effort de réalisation de Jon Stewart (The Daily Show). Découvrez-le dans le lecteur ci-dessous!

De l’écrivain / réalisateur Jon Stewart vient la comédie d’un consultant politique démocrate (Steve Carell) qui aide un ancien colonel des Marines à la retraite (Chris Cooper) à se porter candidat à la mairie dans une petite ville du Wisconsin.

Irrésistible met en vedette le candidat aux Oscars Steve Carell, Rose Byrne, le lauréat des Oscars Chris Cooper, Topher Grace, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, CJ Wilson et Will Sasso. Plan B Entertainment et Jon Stewart ont produit.

Les fonctionnalités de mise au point seront publiées Irrésistible en salles le vendredi 29 mai.