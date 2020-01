La bande-annonce photographique devient romantique – / Film

Issa Rae et LaKeith Stanfield conduire Le photographe, un film romantique qui semble conçu pour vous faire pâmer. Rae joue la fille d’un célèbre photographe, et Stanfield est un journaliste avec quelques questions pour elle. Dans le processus, les deux établissent une relation. Regardez la dernière bande-annonce de The Photograph ci-dessous, avant la sortie de la Saint-Valentin du film.

La bande-annonce photographique

La photographie est présentée comme «une romance où une femme doit apprendre des secrets du passé de sa mère si elle veut aller de l’avant et se permettre d’aimer et d’être aimée», et une «histoire d’amour sur le pardon et trouver le courage de chercher le la vérité, peu importe où cela peut vous mener. »Et il s’agit certainement d’un film de grande envergure qui plaira aux romantiques du monde entier. Voici le synopsis:

Lorsque la célèbre photographe Christina Eames meurt de façon inattendue, elle laisse sa fille séparée Mae Morton (Rae) blessée, en colère et pleine de questions. Lorsqu’une photographie cachée dans un coffre-fort est trouvée, Mae se retrouve dans un voyage plongeant dans la vie de sa mère et déclenche une romance puissante et inattendue avec un journaliste étoile montante, Michael Block (Stanfield).

Le reste de la distribution comprend Chanté Adams (Roxanne Roxanne) en tant que jeune mère de Mae, Christina, Y’lan Noel (HBO’s Insecure) en tant qu’amour secret de Christina, et Rob Morgan (Mudbound) en tant que Isaac Jefferson, un pêcheur de la Nouvelle-Orléans avec un lien mystérieux avec la mère de Mae. Les autres acteurs incluent Jasmine Cephas Jones, Chelsea Peretti, Lil Rel Howery, et Courtney B. Vance.

La photographie vient de l’écrivain-réalisateur Stella Meghie (The Weekend, Jean of the Joneses) de son scénario original. Cherchez-le dans les théâtres 14 Février.

