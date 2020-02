La bande-annonce promotionnelle montre Ruby Rose comme un «portier» assassin dans le dernier de Ryuhei Kitamura! [Video]

Resident Evil et The Meg star Ruby Rose, qui est aussi la plus récente Batwoman, joue dans le thriller d’action Le portier pour directeur Ryuhei Kitamura.

Kitamura est le réalisateur japonais derrière les films d’horreur ultraviolets Versus, Alive, The Midnight Meat Train, No One Lives, ainsi que le dernier Downrange.

«Doorman raconte l’histoire d’un officier des Marines qui devient traumatisé alors qu’il sert son pays et rentre chez lui à la recherche d’une occasion de guérir. Elle cherche refuge en tant que portier dans un immeuble labyrinthique et historique de New York, mais découvre que les mercenaires ont l’intention de tout détruire à leur façon pour récupérer un art précieux caché dans les murs du bâtiment.

Une première bande-annonce de vente a été publiée en ligne pour lancer les ventes à l’EFM en cours à Berlin. Il montre Rose, qui a également joué dans John Wick: Chapter 2 et xXx: Return of Xander Cage, donnant des coups de pied dans ce qui espère être l’équivalent féminin de John Wick.

Cliquez ci-dessous pour regarder. Merci à Fabien pour son envoi.