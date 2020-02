La bande-annonce Tales From the Loop, le projet Matt Reeves, est surréaliste et émotionnelle

Amazon vient de sortir la bande-annonce de son prochain projet de science-fiction et c’est une série qui s’appellera Tales From the Loop, et oui, elle est basée sur le populaire jeu de rôle alternatif de science-fiction conçu par Nils Hintze et basé sur l’art de Simon Stålenhag.

La progression est surprenante et respecte grandement l’art de Simon Stålenhag. Et selon la déclaration d’Amazon:

«Tales from the Loop explore les gens et les gens qui vivent sur The Loop, une machine conçue pour découvrir et explorer les mystères de l’univers – rendant des choses qui avaient été reléguées à la science-fiction, désormais possibles. Dans cette ville fantastique et mystérieuse, des histoires humaines émouvantes sont racontées qui révèlent des expériences émotionnelles, en utilisant une partie de l’intrigue de raconter des histoires du genre. »

Nous savons que c’est une explication quelque peu ouverte, mais regardez la bande-annonce ci-dessous afin que vous sachiez que cela pourrait être une bonne chose.

La série met en vedette Rebecca Hall, Paul Schneider, Duncan Joiner, Daniel Zolghardi, Jonathan Pryce et Abby Ryder Fortson. Nathaniel Halpern est le showrunner du programme qui sera dirigé par Mark Romanek. À leur tour, Halpern et Romanek seront également producteurs exécutifs de la série avec Rafi Crohn, Adam Kassan, Matt Reeves (réalisateur de The Batman), Simon Stalenhag, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett, Adam Berg et Robert Petrovicz.

Tales From the Loop sortira prochainement 3 avril sur Amazon Prime Video.

