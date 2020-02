La bande-annonce ‘The Vast of Night’ enquête sur un observation d’OVNI au-dessus du Nouveau-Mexique [Video]

Amazon Studios a acquis les droits mondiaux d’un premier cinéaste Andrew Patterson’S Le vaste de la nuit (lire notre critique) du programme Midnight Madness du Festival international du film de Toronto, et nous venons d’identifier un 13 mars 2020 date de sortie. Avec cela, Amazon partage cette première bande-annonce qui enquête sur une observation d’OVNI au-dessus du Nouveau-Mexique.

«Situé à l’aube de la course à l’espace au cours d’une nuit dans le Nouveau-Mexique des années 1950, il suit un jeune standardiste (Sierra McCormick) et un DJ radio (Jake Horowitz) alors qu’ils découvrent une fréquence étrange qui pourrait changer leur vie, leur petite ville et toute la Terre – pour toujours. »

Le monde du cinéma a fait ses débuts au Slamdance Film Festival, où il a remporté le prix du public du meilleur long-métrage, attirant l’attention des fans de genre et des festivals du monde entier. Récemment, le film a également remporté l’Overlook Jury Award au Overlook Film Festival de la Nouvelle-Orléans.

Une affiche a déjà été publiée et capture parfaitement l’époque en ressemblant à une vieille photo d’OVNI en noir et blanc – et c’est parfait qu’il y ait une soucoupe cachée dans l’art.