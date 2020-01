La bande Bad Boys for Life, considérée comme la plus grosse recette en Amérique du Nord

La bande des Bad Boys for Life, considérée comme la plus grosse recette en Amérique du Nord | AP

Il est apparu que la bande «Bad Boys for Life”A été considéré comme l’un des films les plus rentables de toutes les salles de cinéma en Amérique du Nord au cours de ce week-end.

Le ruban stellarisé par Will smith et Martin Lawrence ont levé environ 59 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, selon les projections de l’industrie cinéma.

Il convient de mentionner que cette troisième tranche Il n’a pas été mis à jour depuis 17 ans. Il avait une bonne performance sur un long week-end aux États-Unis pour les vacances de Martin Luther King Jr.

Par contre, la comédie «Dolittle», Avec Robert Downey Jr., il est arrivé deuxième avec 22,5 millions. Il a à peine dépassé “1917”, un drame sur la Première Guerre mondiale qui a été le film le plus rentable de la semaine dernière. “1917», Réalisé par Sam Mendes, a terminé troisième avec 22,1 millions.

La bande historique de «1917”Est ​​devenu populaire depuis qu’il a remporté le prix Golden Globes du meilleur réalisateur et du meilleur drame. Samedi, il a remporté un autre prix aux Producers Guild Awards.

Il a diffusé cela en dehors de “Mauvais garçons“Sony Pictures a deux autres bandes sur la liste des dix films les plus rentables en Amérique du Nord:”Petites femmes“Et” Jumanji: le niveau suivant. “

Ventes de billets Estimé ce week-end dans les salles de cinéma aux États-Unis et au Canada, selon Comscore.

1. «Bad Boys for Life» 59,1 millions de dollars.

2. «Dolittle», 22,5 millions de dollars.

3. «1917», 22,1 millions de dollars.

4. “Jumanji: The Next Level”, 9,5 millions de dollars.

5. «Star Wars: Rise of Skywalker», 8,3 millions de dollars.

6. “Just Mercy”, 6 millions de dollars.

7. «Petites femmes», 5,9 millions de dollars.

8. «Knives Out», 4,3 millions de dollars.

9. «Like A Boss», 3,8 millions de dollars.

10. «Frozen 2», 3,7 millions de dollars.

