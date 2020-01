La bande d’audition de WandaVision pourrait taquiner le Quicksilver d’Aaron Taylor-Johnson

Une cassette d’audition de WandaVision pourrait simplement taquiner le retour tant attendu d’Aaron Taylor-Johnson en tant que Quicksilver.

On a beaucoup parlé du passage d’Aaron Taylor-Johnson en tant que Quicksilver dans Avengers: Age of Ultron en 2015, lorsque le personnage a été tué après avoir été introduit dans ce même film. La mort de Quicksilver a incité Wanda Maximoff à rejoindre les Avengers et à essayer de perfectionner ses capacités. Alors que certains ont salué la mort de Quicksilver comme une inclusion nécessaire pour que les films des Avengers aient plus d’enjeux, certains fans d’Aaron Taylor-Johnson étaient déçus qu’il n’ait eu qu’une seule apparition MCU avant de rencontrer sa disparition.

Selon une cassette d’audition de WandaVision trouvée par le scooper Daniel Richtman, Wanda pourrait bien voir le retour de son frère Quicksilver. La vidéo d’audition de WandaVision présente un jeune enfant qui parle d’Halloween, un cadre majeur qui dominera WandaVision. Le jeune enfant auditionnera probablement pour être l’un des jumeaux de Wanda et Vision – Wiccan et Speed. Dans la vidéo, le jeune enfant mentionne qu’il a un «oncle».

Cet oncle en question fait évidemment allusion au Quicksilver d’Aaron Taylor-Johnson. Les messages d’audition invitent souvent les acteurs à ne pas comprendre l’essentiel du sentiment qu’ils évoquent sans leur donner d’informations explicites, mais l’inclusion de Halloween et de cet «oncle» peut simplement indiquer quelque chose de plus grand que ce à quoi nous nous attendions dans WandaVision . Pour ce que ça vaut, le retour d’Aaron Taylor-Johnson en tant que Quicksilver serait le bienvenu dans le MCU et aiderait à rationaliser le personnage Marvel de Fox. Le Quicksilver d’Evan Peter a fait ses débuts dans X-Men: Days of Future Past, un an avant celui d’Aaron Taylor-Johnson dans le MCU en raison d’un étrange compromis qui a permis d’amener les deux interprétations du personnage à l’écran séparément. univers.

Que pensez-vous du retour potentiel d’Aaron Taylor-Johnson au rôle de Quicksilver dans WandaVision? Laissez-nous savoir dans les commentaires!

WandaVision se concentre sur la sorcière écarlate d’Elizabeth Olsen après les événements de Avengers: Fin de partie et est censée suivre le personnage après avoir créé un monde idyllique dans lequel la vision de Paul Bettany est toujours vivante. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a également confirmé que WandaVision mènerait directement dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, ce qui verra Elizabeth Olsen reprendre son rôle de Scarlet Witch. La première moitié de la série devrait s’inspirer de plusieurs sitcoms au fil des décennies, tandis que la seconde moitié serait une superproduction de Marvel.

WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme Agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn comme voisine curieuse.

WandaVision devrait être présenté en première sur Disney Plus en 2020. Restez à l’affût des dernières nouvelles sur Aaron Taylor-Johnson, Quicksilver et la série Marvel.

Source: Daniel Richtman

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC