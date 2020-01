La bande dessinée d’Avengers appelle les trolls du film Captain Marvel de Brie Larson

Une nouvelle bande dessinée des Avengers a appelé les trolls Captain Marvel de Brie Larson avec un rappel hilarant.

Bien que le capitaine Marvel de Brie Larson soit une bête critique et un champion financier, il y avait une multitude de trolls qui ont corrigé tous les défauts qu’ils pouvaient exploiter. L’une des plaintes les plus mémorables de certains trolls était que le capitaine Marvel de Brie Larson ne souriait pas sur l’affiche du film. Clairement une fouille sur la façon dont les femmes sont toujours censées sourire, la star de Captain Marvel a riposté avec une série d’affiches photoshoppées mettant en vedette ses co-stars Avengers souriant, prouvant à quel point le double standard est toxique. Maintenant, une bande dessinée des Avengers a commémoré le silence des trolls par Brie Larson.

Dans Avengers # 29 de Jason Aaron et Ed McGuiness, le capitaine Marvel rappelle l’importance inhérente au sourire. Dans la bande dessinée Avengers, le capitaine Marvel va se mesurer aux pieds du Herald of Galactus. Le méchant tient à dire que le capitaine Marvel est loin de sa profondeur et devrait battre en retraite. En se rechargeant, le capitaine Marvel vise un coup de poing au héraut de Galactus tout en disant: “Pourquoi ne me dis-tu pas de sourire plus pendant que j’y suis, Firelord?” Le héraut de Galactus répond: “En fait, ce ne serait pas un si mauvais… »avant d’être frappé au visage par le capitaine Marvel.

Les images photoshoppées partagées par Brie Larson mettaient en vedette les membres des Avengers Iron Man, Captain America et Doctor Strange, à qui les trolls au vitriol n’ont jamais dit de sourire davantage. Maintenant que Avengers: Fin de partie et Captain Marvel sont tous deux sortis, les ennemis de Brie Larson n’ont d’autre choix que de la reconnaître comme l’avenir de Marvel, car ces deux films ont été des succès critiques et commerciaux.

Le capitaine Marvel présente Brie Larson en tant que super-héros titulaire dans une histoire d’origine pour Carol Danvers, un pilote d’essai dans les bandes dessinées qui a acquis une super force et la capacité de voler après avoir été pris dans une explosion avec un appareil Kree. Voici le synopsis officiel du film:

Situé dans les années 1990, “Captain Marvel” de Marvel Studios est une toute nouvelle aventure d’une période inédite de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel qui suit le voyage de Carol Danvers alors qu’elle devient l’un des héros les plus puissants de l’univers. Alors qu’une guerre galactique entre deux races extraterrestres atteint la Terre, Danvers se retrouve avec un petit groupe d’alliés au centre du maelström.

Captain Marvel met en vedette Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg et Jude Law.

Source: Marvel

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC