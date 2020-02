la bande dessinée et ses personnages

Avec la première du film Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn), beaucoup pourraient partir avec la prétention que les “oiseaux de proie” sont de nouveaux personnages, mais ils existaient déjà en équipe dans une bande dessinée de super-héros du même nom, qui est probablement la deuxième femme avec le plus de succès (la première est évidemment Wonder Woman). C’est pourquoi, pour que vous les connaissiez, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir sur les oiseaux de proie.

La meilleure équipe de super-héros

Ces dernières années, dans le cadre de la tendance de la culture pop, Marvel et DC ont tenté de créer de nouveaux groupes de super-héros, mais n’ont pas eu le même succès d’une équipe qui a vu le jour en 1996, les Birds of Prey. L’éditeur de DC, Jordan B. Gorfinkel (qui ne reçoit probablement pas de crédit dans le film en tant que créateur du concept), avait en tête une bande dessinée qui mettait en vedette Black Canary et Oracle, et voulait le scénariste Chuck Dixon (célèbre dans le Quatre-vingt-dix pour son travail sur Batman) je l’écrirais. Cependant, Dixon a rejeté l’idée encore et encore basée sur le fait que les bandes dessinées respectives de ces deux personnages féminins ne se vendaient pas bien.

Enfin, la persistance de l’éditeur a fait accepter à Dixon le travail. Et ce fut un succès! Ce qui a commencé comme une mini-série est devenu un titre qui dure depuis des décennies.

Et la dynamique entre Black Canary et Oracle est parfaite, car ce sont deux personnages intéressants et complexes. Au-delà du super-héroïsme, de l’action et des intrigues parfaitement maîtrisées par Dixon, les protagonistes sont deux femmes brisées – l’une psychologiquement et l’autre physiquement – qui s’unissent, non seulement pour sauver le monde, mais aussi pour rassembler leurs pièces et reconstruire (et, bien sûr, reculez aussi loin que possible).

Il y a un détail intéressant et ironique dans cette première étape de Birds of Prey qui nous montre que le monde n’est pas noir et blanc comme nous avons tendance à le croire. Il s’avère que Chuck Dixon, la première personne à raconter les exploits de l’équipe de super-héros la plus acclamée, est un homme de droite déclaré, membre de la National Rifle Association (NRA) et convaincu républicain. Cependant, Dixon lui-même a déclaré qu’il n’était pas intéressé à exprimer ses idées politiques dans ses bandes dessinées et qu’il préférait développer ses personnages en se basant sur de bonnes histoires. Malgré cela, selon l’écrivain, ses préférences politiques ont fermé les portes de Marvel et DC, des éditeurs dont le personnel tend davantage vers la gauche.

Qui sont les membres de Birds of Prey?

Mais revenant à la bande dessinée, les oiseaux de proie ont des querelles personnelles mais ce ne sont pas des jeunes filles en difficulté. Peut-être que le nom de Canari noir mais Dinah Drake (son vrai nom) appartient à la première génération de super-héros, avec Superman et Wonder Woman, est un artiste martial du plus haut niveau, comparable à Batman, et a également le cri des Canaries, un cri puissant capable de frapper les êtres surhumains.

En revanche, il est Oracle, c’est-à-dire Barbara Gordon, qui était auparavant Batgirl, mais, en raison de l’attaque du Joker contre The Killing Joke, elle était paraplégique. Il combat donc désormais le crime en fauteuil roulant, fournissant des informations aux oiseaux de proie. La relation entre Oracle et Black Canary au début est le point culminant de la dynamique de l’équipe, car Canary ne sait pas pour qui il travaille, il ne communique avec Oracle que via des appareils audio.

Gail Power!

En raison de la longue vie éditoriale des bandes dessinées de super-héros, il est très fréquent qu’il n’y ait pas seulement des créateurs, mais aussi des reconstitueurs, des gens qui prennent un concept usé et lui donnent une nouvelle vie avec un but différent. En 2003 est venu la fin de la course de Chuck Dixon et a commencé l’ère qui a consolidé les oiseaux de proie avec le script de Gail Simone. Écrivain, féministe et l’une des personnes les plus aimées de l’industrie de la bande dessinée, Simone est devenue synonyme de Birds of Prey. Ses contributions sont multiples, mais la plus remarquable est peut-être l’ajout de Chasseresse, le troisième protagoniste de l’équipe. Helena Rosa Bertinelli est la fille d’une famille mafieuse qui meurt aux mains d’un groupe rival, ce qui la conduit à s’entraîner et à devenir une justice violente. Son approche avec Batman, la Justice League et, bien sûr, les oiseaux de proie lui font s’éloigner du chemin de la vengeance.

Plus tard, Lady Blackhawk, Dove et Hawk, le premier membre masculin de l’équipe.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir s’ils rendront justice aux oiseaux de proie au cinéma.

