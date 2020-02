La bande dessinée la plus importante de Dark Maul à lire avant le retour de Star Wars: The Clone Wars

Comme nous l’avons appris des bandes-annonces, la septième et dernière saison de Star Wars: La guerre des clones mettra en vedette le retour de Dark Maul, mais que pouvons-nous attendre de son arc de personnage?

Alors que l’épisode I – La menace fantôme a tué Maul, Dave Filoni a imaginé une résolution plus appropriée pour le personnage et l’a ramené à jouer un rôle dans la guerre entre la Confédération et la République. Maul, contrairement à de nombreux personnages du monde d’une galaxie lointaine, très lointaine, ne sert pas un but ou une croyance plus élevé et ne travaille que pour atteindre ses propres objectifs. Cela fait partie de ce qui le rend si sympathique, même s’il est toujours en désaccord avec les bons.

Il semblerait que la dernière saison de The Clone Wars ait l’intention de ramener le personnage une dernière fois également dans le siège de Mandalore, et un exemple dans la bande-annonce a même provoqué une confrontation entre lui et l’ancien Jedi Padawan d’Anakin, Ahsoka Tano. Mais pour les fans qui souhaitent mieux comprendre son scénario, la série comique Darth Maul – Son of Dathomir sera une bonne lecture.

Cette mini-série canon de 4 numéros s’est déroulée du 21 mai au 20 août 2014 dans le cadre du projet The Clone Wars Legacy, qui présentait des récits que Dave Filoni voulait explorer avant l’annulation du spectacle animé, alors ce que les fans ont lu sur les pages de cette bande dessinée sont en fait des scripts inutilisés.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Dans Son of Dathomir, Palpatine utilise Dark Maul comme appât pour découvrir l’emplacement de Mère Talzin, le chef des Nightsisters, croyant qu’elle est une menace pour la montée de l’empire galactique. Au fur et à mesure, Maul s’empare du Darksaber et assemble le Shadow Collective pour combattre l’armée Droid, et parvient à gagner la bataille et à capturer le comte Dooku et le général Grievous.

Dans la confrontation finale, Mère Talzin possède Dooku et avec Maul, ils combattent Palpatine, qui est aidé par Grievous. En fin de compte, la chancelière prend le dessus et fait émerger Talzin sous sa vraie forme, mais elle donne à Maul la chance de se détacher et de partir. Grievous tue Talzin et Dark Sidious, maintenant satisfait des résultats et ne voyant pas Maul comme une menace, permet à son ancien apprenti de s’échapper.

Considérant que la dernière saison de Star Wars: La guerre des clones, composé de 12 épisodes, sera présenté sur Disney + dans trois jours, le scénario de Son of Dathomir peut servir de bon échauffement pour vous préparer à ce qui va arriver, surtout si vous voulez savoir où se situe Dark Maul dans l’histoire. N’oubliez pas de le vérifier!