La bande dessinée «The Flash» rend hommage au costume «Justice League» d’Ezra Miller

Le Flash # 752 a récemment rendu hommage au costume de super-héros d’Ezra Miller de la Justice League de 2017.

Ezra Miller l’a fait en tant que The Flash en 2016 Batman v Superman avec un court caméo en tant que Barry Allen avant de se déchaîner complètement sur le monde dans Justice League. La combinaison Flash du film d’ensemble se distingue par son design blindé, par opposition au look à base de téflon qui est devenu synonyme du personnage de la bande dessinée. Avec Justice League dans tous les esprits, les bandes dessinées Flash ont commencé à s’inspirer de l’interprétation du personnage par Ezra Miller.

Dans le dernier numéro de The Flash, # 752, Barry Allen crée une version de fortune de la combinaison trouvée dans Justice League. Après que Barry et Paradox se soient débrouillés, le speedster s’est retrouvé dans Speed ​​Force Heaven avec sa mère. Malheureusement, la scène sereine a rapidement évolué en cauchemar car il est devenu de plus en plus clair qu’il s’agissait de Speed ​​Force Hell. Sous les pièges de l’illusion terrifiante de Paradox, Barry a réalisé que sa force vitale lui était aspirée. En prenant des pièces métalliques de la technologie de Paradox, Barry crée une tenue Flash qui ressemble étrangement au costume d’Ezra Miller.

Le costume dans les bandes dessinées n’a pas l’air aussi poli ou bien planifié que celui porté par Ezra Miller dans Justice League car il a été fabriqué à la volée. Le look rouge distinctif dont The Flash est synonyme est fortement atténué dans le rendu comique du look Justice League. Le tout nouveau look dans les bandes dessinées est certainement une interprétation différente du personnage, mais il est difficile d’imaginer que le costume porté par Ezra Miller continuera à influencer le support visuel.

Voici le synopsis officiel de la Ligue de justice de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: ScreenRant