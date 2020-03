La bande originale de “Forky pose une question” est maintenant disponible

Récemment, Disney a sorti la bande originale de la série Disney + Original, «Forky pose une question». Il est disponible sur les plateformes numériques, y compris Amazon.

La bande originale a été composée par Jake Monaco, qui a déjà travaillé sur Piper & Lamp Life de Pixar ainsi que d’autres titres, notamment Let’s Be Cops, Keeping Up with the Joneses, Dumplin ’, Absolutely Fabulous: The Movie et Like a Boss.

Voici la liste des pistes de l’album:

1. Argent (2:13)

2. Ami (1:51)

3. Art (2:09)

4. Heure (2:00)

5. Amour – Jake Monaco & Toby Sherriff (2:57)

6. Ordinateur (1:50)

7. Leader (1:39)

8. Pet – Jake Monaco & Toby Sherriff (2:52)

9. Fromage (1:51)

10. Lecture (2:54)

Vous pouvez acheter cet album maintenant sur des plateformes numériques dont Amazon

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

