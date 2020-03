La bande originale de Stargirl est maintenant disponible | À l’affiche Disney Plus

Aujourd’hui voit la sortie de la bande originale du nouveau film Disney + Original, Stargirl, qui est maintenant disponible sur les plateformes numériques dont Amazon.

L’album contient de la musique originale composée par Rob Simonsen, qui a déjà travaillé sur des titres tels que «Love, Simon» et «(500) Days of Summer». Il comprend également des chansons du film qui ont été interprétées par Grace VanderWaal, Graham Verchere et Big Star.

Voici la liste des titres de cette bande originale:

1. Leo (5:02)

2. Gâteau pour un (0:59)

3. Soyez fidèle à votre école (acoustique) – Grace VanderWaal (1:53)

4. Cannelle (3:23)

5. Nous avons le rythme – Grace VanderWaal (1:30)

6. Grenouilles (1:40)

7. Treize – Big Star (2:37)

8. Mica Fight Song – Fanfare Mudfrog (1:25)

9. Soyez fidèle à votre école – Grace VanderWaal (2:16)

10. Treize – Grace VanderWaal & Graham Verchere (2:09)

11. J’aime qui je suis (0:59)

12. Avez-vous déjà vu une fleur pousser (1:33)

13. Ce gamin, couché au milieu (1:29)

14. Juste ce dont j’avais besoin – Graham Verchere (3:44)

15. Susan Caraway (3:18)

16. Stargirl (4:19)

17. Give Me Love (Give Me Peace on Earth) – Grace VanderWaal (3:32)

18. Aujourd’hui et demain – Grace VanderWaal (4:30)

19. Treize (Bonus) – Grace VanderWaal (2:49)

Voici un clip de l’album:

Voici un aperçu de la couverture de l’album:

Vous pouvez acheter cette commande cet album dans des magasins numériques tels que Amazon.

.