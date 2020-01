La bande originale de “The Witcher” – avec cette chanson que vous ne pouvez pas sortir de votre tête – arrive vendredi – .

Certaines des séries télévisées en streaming les plus importantes et les plus populaires qui ont été lancées au cours des derniers mois se sont retrouvées accrues et fandom autour des particularités des émissions qui ont éclipsé les émissions elles-mêmes. Pensez, Baby Yoda pour The Mandalorian de Disney +. Et quand il s’agit de The Witcher de Netflix – la série fantastique mettant en vedette Henry Cavill dont le streamer a déclaré cette semaine était plus grande que tout autre spectacle jamais réalisé auparavant – même si vous ne l’avez pas regardée, vous êtes probablement au courant de … cette chanson. Celui qui se loge au plus profond de votre cerveau, le plus vermifuge des vers d’oreille… la chanson que, même maintenant, vous chantez probablement déjà pour vous-même. Vous ne pouvez rien y faire. C’est presque comme si Yennefer elle-même avait jeté un sort autour de cette ligne pour lancer une pièce à votre sorceleur, parce que c’est tellement frustrant et accrocheur.

Alors que Disney + est en train de rattraper son retard concernant l’intérêt massif pour les produits Baby Yoda, Netflix est enfin prêt à tirer parti de l’un des éléments les plus viraux de The Witcher. Ainsi, la bande originale officielle de l’émission arrive enfin vendredi, sur une plateforme de streaming près de chez vous.

Avant la pleine disponibilité de la bande originale, vous pouvez en fait continuer à diffuser Toss A Coin sur votre Witcher dès maintenant:

Voici la liste de la bande originale sur Amazon, qui affiche un prix de 9,99 $ si vous voulez l’acheter carrément. L’album, intitulé The Witcher (Musique de la série originale Netflix), a été arrangé par la productrice Sonya Belousova et le compositeur Giona Ostinelli, et la liste complète des pistes est la suivante:

Geralt de Rivia

Lancez une pièce à votre sorceleur

Enfance heureuse pour une entreprise terne

Le temps de la hache et de l’épée est maintenant

Ils sont vivants

Demain, je quitterai Blaviken pour de bon

Son doux baiser

C’est un ultimatum

Tonnerre d’applaudissement

Marilka c’est mon nom

J’aide l’idiot

Le chevalier qui a appris à sauver les dragons

Gueux

La dernière rose de Cintra

Les petits chiots tardifs n’aboient pas

Vous gouvernerez ce pays un jour

La fille du poissonnier

Blaviken Inn

Homme en noir

Le grand nettoyage

La loi de la surprise

Bataille de Marnadal

Les jolies ballades cachent des vérités de bâtard

Giltine l’artiste

Chaque fois que vous partez

Réécrire l’histoire

Le début de la fin

Les dragons d’or sont les plus rares

Feu

Les enfants sont notre préféré

Avez-vous réellement ce qu’il faut

Pointez-moi vers Temeria

Djinni Djinn Djinn

Voici votre destin

Deux vœux ici ce soir

Pain, poitrines et bière

M’honoreriez-vous avec une danse

Quatre marques

The Pensive Dragon Inn

Un cadeau pour la princesse

Vous êtes dans la forêt de Brokilon

Aujourd’hui n’est pas votre journée

Lovely Rendez-vous à la Montagne

Blame Destiny

La flamme blanche nous a réunis

Il est l’un des plus propres

Tu as perdu ta chance d’être belle

Yennefer de Vengerberg

Ne devriez-vous pas savoir quand quelqu’un fait semblant

Vous devrez vous battre jusqu’à l’aube

Je suis celui qui souhaite

Le chaos nous entoure

La malédiction du soleil noir

Bataille de Sodden

Le chant du loup blanc

Source de l’image: Netflix

.