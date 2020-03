La bande passante de Disney Plus sera réduite de 25% en Europe

Avec le lancement de Disney Plus en Europe qui approche la semaine prochaine, la bande passante devrait être réduite de 25% en raison des blocages du coronavirus.

L’épidémie de coronavirus affecte des personnes partout dans le monde et provoque des blocages temporaires. Cela a naturellement conduit de nombreuses personnes à utiliser les services de streaming pour passer le temps. Netflix a récemment révélé qu’ils limiteraient la qualité vidéo pour le mois prochain pour éviter un crash Internet.

Disney Plus devrait enfin faire ses débuts tant attendus en Europe la semaine prochaine, mais il a été révélé par le président de Disney, Direct-to-Consumer & International Kevin Mayer, qu’il y aura une réduction de 25% de la bande passante:

«Conformément à l’engagement de longue date de Disney d’agir de manière responsable, nous répondons à la demande du commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, de travailler ensemble pour assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure à large bande. En prévision d’une forte demande des consommateurs pour Disney +, nous mettons en place de manière proactive des mesures pour réduire notre utilisation globale de la bande passante d’au moins 25% sur tous les marchés qui lanceront Disney + le 24 mars. Dans les prochains jours, nous surveillerons la congestion Internet et travaillerons en étroite collaboration avec les fournisseurs de services Internet afin de réduire davantage les débits si nécessaire pour nous assurer qu’ils ne sont pas submergés par la demande des consommateurs. Nous attendons avec impatience le lancement de Disney + et espérons qu’il offrira un répit bien nécessaire aux familles en ces temps difficiles et éprouvants. »

Il a également été annoncé que le lancement de Disney Plus en France sera reporté au mois prochain:

“Pour nos fans français, le service Disney + arrive, mais à la demande du gouvernement français, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020.”

Quels services de streaming utilisez-vous pendant le verrouillage du coronavirus? Sound-0ff dans les commentaires ci-dessous!

