La bannière de Zack Snyder coupée au-dessus de Warner Bros Lot

Les fans de Zack Snyder ont arboré une bannière au-dessus du terrain Warner Bros pour soutenir la campagne de sortie de la coupe du réalisateur du film DC Extended Universe, Ligue de justice.

Les fans ont fait pression pour que Warner Bros publie la coupe de Zack Snyder Ligue de justice depuis la sortie en salles du film en novembre 2017. Les fans étaient pour la plupart insatisfaits du résultat final, qui est en grande partie attribué au départ de Zack Snyder du fauteuil du réalisateur en raison d'une tragédie familiale.

La campagne de sortie de la coupe de Zack Snyder Ligue de justice a atteint un certain élan important ces derniers temps, avec Zack Snyder lui-même ainsi que plusieurs acteurs du film appelant Warner Bros à publier le film dans un certain format. Les fans ont même profité de l'occasion pour aider à soutenir d'autres causes importantes telles que la prévention du suicide et la faim.

Maintenant, dans le dernier mouvement de la campagne des fans, une bannière a été flottée sur le terrain Warner Bros à Burbank, en Californie, appelant la PDG Ann Sarnoff à publier spécifiquement la coupe de Zack Snyder de Ligue de justice:

Cela se passe actuellement sur le terrain Warner Brothers. Dans le cas où vous ne pouvez pas lire la bannière, il est écrit "Ann Sarnoff, veuillez libérer la coupe Snyder".#SnyderCut#ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/lFl9EjTSAc – Andrew Orillion (@AndrewOrillion) 20 décembre 2019

On ne sait pas si Warner Bros laissera jamais la coupe de Zack Snyder Ligue de justice voir la lumière du jour, mais il est toujours amusant de voir les fans travailler aussi dur qu’ils veulent voir la vision originale de Zack Snyder réalisée même après près de deux ans depuis la coupe du film de Joss Whedon dans les salles de cinéma.

Voici le synopsis de Zack Snyder Ligue de justice:

"Alimenté par sa foi rétablie en l'humanité et inspiré par l'acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'un assaut aux proportions catastrophiques. »

Réalisé par Zack Snyder, Ligue de justice stars Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Ligue de justice est désormais disponible sur Blu-ray Ultra HD 4K, Blu-ray, DVD et HD numérique. Restez à l'écoute pour les dernières nouvelles concernant la coupe Zack Snyder!

