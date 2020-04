La Banque alimentaire distribue des garde-manger aux groupes vulnérables

Toluca.— En raison des mesures d’isolement, avant la crise sanitaire de Covid-19, et au profit des groupes vulnérables, la Caritas Food Bank de l’État du Mexique, Private Assistance Institution (IAP), a exprimé sa solidarité avec ces familles en les livrant garde-manger.

La Banque alimentaire est légalement constituée et certifiée par le Conseil d’aide privée de l’État du Mexique (JAPEM), une organisation sectorielle relevant du ministère du Développement social.

“Le fait que les gens restent à la maison est l’une des principales mesures que les autorités sanitaires nous appellent à suivre et pour cette raison, l’assistance privée mène des actions altruistes pour rechercher le bien-être des familles, car il est temps de soutenir et de soutenir l’économie des secteurs de la population qui en ont besoin et c’est là que la participation du gouvernement et de la société converge de manière importante », a déclaré Alfonso Naveda Faure, secrétaire exécutif du JAPEM.

Pour cette raison, la Banque alimentaire de l’État du Mexique a fourni 400 soutiens alimentaires à 16 familles de trois cirques, six de boléros, 56 de personnel de nettoyage, 261 familles de serveurs, 20 de clowns, 20 de lave-autos et 21 familles de personnes. qui travaillent sur des bateaux de croisière et traversent les rues.

“Au total, 400 garde-manger ont été livrés, ce qui représente 2 600 kilos de produits alimentaires. Notre objectif est de bénéficier aux personnes qui ont perdu leur emploi en raison de l’incident de Covid-19”, a expliqué Alberto Canul Juárez, directeur de la banque alimentaire.

Il a souligné que ce soutien leur était offert car il est nécessaire de contribuer au renforcement des conditions économiques, dérivé de l’éventualité; cependant, ils sont toujours en pourparlers avec leurs bienfaiteurs pour apporter une aide à ces groupes vulnérables au cours des mois de mai et juin.

Le président de la Banque alimentaire a informé que les colis alimentaires comprennent des pâtes, de la soupe, de la farine, du riz, des haricots et du lait et a invité, au cas où une personne ou une entreprise serait en mesure de faire un don, à prendre contact au 722-237-7272 ou visitez le site Web www.bamex.org.

Il convient de noter que la Banque alimentaire de l’État du Mexique profite directement à plus de 27 000 familles chaque semaine dans 45 municipalités de la partie ouest de l’État et avec l’ouverture récente de son nouveau siège à Valle de Chalco, plus de 2000 familles.

