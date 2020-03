La Banque mondiale aurait prévu d’introduire une femme Black Wonder dans le DCEU

Gal Gadot a déjà joué Diana Prince pour trois films, mais le DCEU n’a encore qu’effleuré la surface du large Wonder Woman mythes de la bande dessinée. La prochaine Wonder Woman 1984 devrait en quelque sorte l’approfondir, avec deux ennemis classiques – Cheetah et Maxwell Lord – faisant leurs débuts cinématographiques, mais il reste encore beaucoup d’autres personnages clés à introduire à l’avenir. Comme la Nubie, par exemple, la deuxième Wonder Woman.

En fait, selon des sources proches du WGTC – ceux-là mêmes qui ont dit que Diana porterait son armure Golden Eagle pendant la Seconde Guerre mondiale et que les Gardiens étaient prêts à faire leur apparition à Thor: Love and Thunder, qui sont maintenant confirmés – le studio a pleinement l’intention de présenter l’héroïne susmentionnée à un moment donné. On ne sait pas exactement quand, mais Wonder Woman 3 est une possibilité que nous avons entendue, sachant qu’elle pourrait également diriger sa propre émission de télévision HBO Max.

Traditionnellement, Nubia est la sœur jumelle de Diana, également créée à partir d’argile par Hippolyta. Cependant, alors que Diana a été élevée par sa mère à Themyscira avec les Amazones, la Nubie a été enlevée par Mars, le dieu de la guerre, et vivait sur l’île flottante, entièrement peuplée d’hommes. Les sœurs se sont cependant réunies plus tard, d’abord en tant qu’ennemis mais ensuite en tant qu’alliées. Créée en 1973, Nubia est souvent décrite comme la toute première héroïne noire de DC.

Cliquer pour agrandir

Elle n’a jamais été mise en scène auparavant, quelque chose qui se fait attendre depuis longtemps. Qu’elle se retrouve dans la troisième guerre mondiale ou dans sa propre série, nous devrons attendre et voir, mais les deux options fonctionneraient. Comme nous l’avons vu avec Thor: Ragnarok, laisser tomber un frère secret surprise dans le mix anime toujours un triple. Mais là encore, un spectacle de Nubie serait aussi un gros problème. Nous attendons toujours le Black Panther du DCEU – un projet avec une piste afro-américaine – après tout.

Dites-nous, cependant, aimeriez-vous voir la Nubie apparaître comme la prochaine Wonder Woman dans la franchise? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous et donnez-nous votre avis.