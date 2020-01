La Banque mondiale utilisera l’intelligence artificielle pour aider à mettre en avant ses films – / Film

La lutte acharnée fréquente entre l’art et le commerce signifie qu’il existe depuis longtemps des dirigeants de studios hollywoodiens dont le travail consiste notamment à analyser et à évaluer si le feu vert d’un certain film sera financièrement avantageux pour leurs actionnaires. Maintenant Warner Bros. invite l’intelligence artificielle dans l’équation, car le studio a signé un accord avec une société appelée Cinelytic d’utiliser son système de gestion de projet et de «tirer parti des données complètes et de l’analyse prédictive du système pour guider la prise de décision au stade du feu vert».

Le Hollywood Reporter a l’histoire, disant que Toby EmmerichLa division cinématographique de Warner Bros. va utiliser ce système, qui est censé aider à trouver des modèles dans les nombres qui pourraient être manqués par les yeux humains. La plateforme est capable «d’évaluer[ing] la valeur d’une star sur n’importe quel territoire et combien un film devrait faire dans les cinémas et sur d’autres flux auxiliaires », et cela devrait« réduire le temps que les cadres passent sur des tâches répétitives de faible valeur et leur donner à la place de meilleurs paramètres chiffrés pour les décisions d’emballage, de marketing et de distribution, y compris les dates de sortie. »

Selon la tête Cinelytic Tobias Queisser, qui a inventé ce système il y a quatre ans, «Le système peut calculer en quelques secondes ce qui prenait des jours à évaluer par un humain en ce qui concerne l’évaluation générale d’un package de film ou la valeur d’une star.» Mais comme Thor et X-Men: First Class le scénariste Zack Stentz a écrit sur Twitter: «Tout l’univers cinématographique Marvel a été construit sur [Jon] Favreau convainquant un groupe de dirigeants qu’un acteur d’âge moyen qui n’est pas sorti de la cure de désintoxication et de la prison, qui s’était décrit comme un «poison au box-office» même au cours de son apogée au début des années 1990, serait l’homme de fer parfait … ces analyses qui prétendent dire vous quel acteur vaut combien dans ces territoires sont inutiles par rapport aux intuitions de casting qui finissent par créer de la magie à l’écran. “

Pourtant, je peux sympathiser avec ce niveau de désespoir. Il est facile de voir pourquoi les studios seraient désireux de minimiser les risques et de trouver un moyen de rivaliser avec Disney, qui a absolument écrasé toute la concurrence l’année dernière et est devenu le premier studio à franchir la barre des 10 milliards de dollars en une seule année (la Maison de la Souris a tiré 11,12 milliards de dollars au total). Et ce n’est pas comme si tout à coup chaque film était choisi par un algorithme – Queisser dit qu ‘”une IA ne peut pas prendre de décisions créatives” et explique son utilisation réelle dans ce contexte. “Ce qu’il est bon, c’est de chiffrer les chiffres et de décomposer d’énormes ensembles de données et de montrer des modèles qui ne seraient pas visibles pour les humains”, a-t-il déclaré. “Mais pour une prise de décision créative, vous avez toujours besoin d’expérience et d’instinct.”

Emmerich est dans cette entreprise depuis longtemps, et quiconque s’attend à ce qu’il cède tout contrôle créatif à Skynet interprète mal cette situation. Je parie que le studio examinera ces chiffres croisés par l’IA pour aider à trouver de meilleures dates de sortie de temps en temps et laisser les vraies décisions créatives aux personnes qui sont payées des millions de dollars par an pour les faire.

Articles sympas du Web: