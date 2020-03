La Banque mondiale voudrait que Ryan Reynolds soit dans le DCEU, mais pas comme une lanterne verte

Tout le monde semble vouloir un morceau de Ryan Reynolds ces jours-ci, et cela inclut le même studio qui lui a déjà demandé de jouer à Green Lantern. Oui, Warner Brothers cherche à travailler avec l’acteur à nouveau, mais cette fois, en tant que tout nouveau personnage pour le DCEU.

La carrière d’acteur de Reynolds a connu de sérieux hauts et bas quand il s’agit de faire des films de bandes dessinées. Il y avait sa performance mal reçue dans Blade: Trinity, suivie d’une version terne de Wade Wilson dans X-Men: Origins, laissant beaucoup croire que le jeu de cinéma de super-héros n’était pas dans les cartes pour Van Wilder. Ensuite, l’acteur a pensé que sa carrière allait se lancer dans la stratosphère quand il a endossé le rôle de Hal Jordan en 2011, mais le résultat final était moins que brillant. Le film a été très mal reçu par les fans et les critiques, mettant immédiatement fin à son mandat de Green Lantern.

Mais ensuite, l’acteur a fait un retour triomphal dans le jeu de vigilance masqué en prenant d’assaut le public avec Deadpool. La violence implacable et les bouffonneries du quatrième mur ont aidé le film à devenir l’un des films les plus rentables de tous les temps et, par conséquent, Reynolds est instantanément devenu une énorme star, réussissant même à maintenir la fête dans Deadpool 2 Maintenant que l’entité familiale connue sous le nom de Disney est aux commandes, l’avenir de Deadpool 3 reste flou. Et bien que nous sachions que nous obtenons certainement un triple, qu’il soit classé R ou PG-13, il semblerait que la star de Marvel soit également courtisée par les plus grands rivaux du studio, Warner Bros et DC.

Cliquer pour agrandir

Selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Taskmaster serait le méchant principal du film Black Widow et que Han reviendrait dans Fast & Furious 9, qui se sont avérés corrects – Warner Brothers cherche à amener Reynolds retour à DC, mais pas comme la lanterne verte. Au lieu de cela, ils veulent qu’il joue à Booster Gold. Il n’est pas clair pour le moment s’il a eu des discussions officielles ou même été contacté à ce sujet, mais le studio aimerait bien qu’il joue ce rôle.

Comme les fans le savent, Gold est généralement représenté dans les bandes dessinées comme une vedette du futur qui est toujours à la recherche de gloire. Il utilise ses connaissances des événements historiques et de la technologie futuriste pour mettre en scène des héroïques à haute publicité et Reynolds serait sans aucun doute un candidat parfait pour le faire passer au grand écran. Il a été annoncé l’année dernière qu’un script pour le Booster Gold DCEU le film était prêt à partir aussi et que la balle était dans le camp du studio. Et maintenant, il semble qu’ils soient prêts à transmettre la pierre à Reynolds dans l’espoir de décrocher l’or.