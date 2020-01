La barbe n’est pas seulement pour les hommes, de plus en plus de femmes ont commencé à accepter leurs poils du visage.

Les normes sociales et les normes de beauté ont toujours été très élevées pour les femmes, des idéaux inaccessibles et ridicules, tels que s’attendre à ce que les femmes n’aient pas un seul cheveu sur tout le corps. C’est pourquoi il est courant de voir combien deviennent obsédés et dépensent beaucoup de temps et d’argent pour se débarrasser de chacun de leurs cheveux. Principalement sur le visage, les jambes et les aisselles.

Pour de nombreuses femmes, l’application de techniques d’épilation du visage fait partie de leur routine; Cependant, il y a une campagne visant à sensibiliser afin que les femmes et le reste du monde prennent conscience que les cheveux sont normaux et naturels et qu’il y a des femmes qui ont un voile facial et c’est bien. Le nom de la campagne est Nous pouvons y faire face, et vous voulez que les femmes soient acceptées avec tout et leurs poils du visage.

Il arrive que pour de nombreuses femmes, les changements hormonaux pendant leur croissance ou leur grossesse, ainsi que la génétique, poussent les poils dans des endroits où de nombreuses autres femmes n’en ont généralement pas. Cela peut provoquer de nombreuses luttes pour ceux qui l’ont dans des parties très évidentes comme le visage.

Mais Harnaam Kaur, une femme de 27 ans, est chargée de promouvoir le changement de paradigme et de commencer à pousser les femmes à accepter ses poils du visage. Elle est bien connue sur Instagram et sa profession est un coach de vie pour faire savoir à de nombreuses femmes que ce qui est vraiment précieux en elles n’a rien à voir avec le fait qu’elles aient ou non des cheveux. Elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques, qui fait pousser ses cheveux sur le visage, les bras et la poitrine, elle en était consciente à l’âge de 11 ans.

Bien sûr, il a souffert de taquineries et d’accusations constantes, il doit donc constamment raser sa barbe et en général tous ses cheveux. J’arrête de le faire en rejoignant la religion sikhisme et bien qu’il se soit finalement détourné d’elle, il ne l’a pas fait selon la coutume qu’ils y partagent, qui n’est pas de se raser les poils. En fait, aujourd’hui, cette femme invite les autres à laisser leurs cheveux et à s’accepter tels qu’ils sont.

Petit à petit, de plus en plus de femmes se joignent à ce mouvement, abandonnent leurs cheveux et s’acceptent pleinement, qu’elles aient ou non ce que la femme ne voit pas socialement.

